Руският кораб "Спарта IV" плава край бреговете на Италия, НАТО следи движението му

Руският товарен кораб "Спарта IV", който изглежда се е насочвал към Гибралтар, плава нагоре-надолу по италианската източна Сардиния от няколко часа.

Според L'Unionesarda.it, корабът е част от флотилията, забелязана в Средиземно море от НАТО в средата на януари, докато заедно с "Мис Желания" е ескортиран от руския военноморски разрушител "Североморск".

През последните дни същият товарен кораб е бил наблюдаван и от "Virginio Fasan", ракетна фрегата на италианския военноморски флот, предава ANSA.

Движенията на "Спарта IV", вече известен в Италия като така наречения "кораб-призрак", използван за особено деликатни товари, са привлекли внимание, според L'Unionesarda.it.

"Настоящото поведение на "Спарта IV" се отклонява от обявения или предполагаем маршрут", обяснява специализираният уебсайт Itamilradar. "Махалното движение, което е започнало от вчера вечерта, не е типично за търговския трафик и предполага умишлено идване и отпътуване, а не навигационна необходимост", пишат експертите от сайта. Метеорологични причини са изключени като вариант, предвид добрите морски условия.