OMV не очаква сериозен скок на цените на газа в Европа заради застудяването

Средната цена на газа в Европа се е повишила с почти една четвърт месечно към края на януари 2026 г. до около 415 долара за 1000 кубически метра

OMV не изключва скокове в цените на газа в Европа тази зима, но не очаква те да нараснат драстично, заяви изпълнителният вицепрезидент на австрийската петролна и газова компания Берислав Гашо на онлайн пресконференция.

"Не мисля, че цените на газа ще се променят съществено. Ако отново стане по-студено, вероятно ще се наложи да внасяме допълнителни количества втечнен природен газ (LNG) и може да има малък скок в цените. Въпреки това не очакваме драматично покачване на цените", каза Гашо, цитиран от ТАСС.

