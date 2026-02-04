Защо все повече украинци са готови на териториални отстъпки за мир

Още по темата: Т-72: как Русия използва танковете за ефективен натиск върху Украйна 04.02.2026 13:38

Украйна е прекарала години в укрепване на градовете в Донбас

Все повече украинци са готови да подкрепят идеята за отказ от територии, които Киев счита за свои, съобщава NYT, позовавайки се на свои източници.

Това представлява забележителна промяна за изтощеното от войната украинско население. Отстъпването на територия, която Русия не е успяла да завземе, отдавна се счита за червена линия. Но това, което някога изглеждаше невъзможно, сега не изглежда толкова невъзможно, тъй като Кремъл настоява, че подкрепяните от САЩ мирни преговори ще напреднат само ако Украйна се съгласи да се откаже от Донбас.

Бъдещето на Донбас е сред най-трудните въпроси, докато Украйна, Русия и САЩ продължават преговорите в Абу Даби, столицата на Обединените арабски емирства, в сряда.

Украйна е прекарала години в укрепване на градовете в Донбас и е загубила огромен брой войници, защитаващи индустриалния регион. Територията обхваща части от няколко региона, включително Донецк и Луганск. Украйна все още контролира около 20% от Донецк, но е загубила цялата Луганска област.

За Русия завладяването на Донбас, където Москва е загубила много повече войници от Украйна, би могло да й позволи да претендира за известна победа, въпреки че е далеч от целта си да подчини цяла Украйна.

В публични изявления президентът Володимир Зеленски заяви, че Украйна остава против едностранното оттегляне от Донбас. Но той също така от време на време намеква за гъвкавост, като казва, че и Русия, и Украйна трябва да бъдат готови за компромис, тъй като Украйна е под натиск на бойното поле и на преговорната маса.

През май 2022 г., два месеца след като украинските сили отблъснаха руската армия около столицата Киев, проучване на Киевския международен институт по социология установи, че 82% от украинците смятат, че страната не трябва да се отказва от територия при никакви обстоятелства.

В най-новото проучване на института, публикувано в понеделник, 40% от анкетираните заявиха, че биха подкрепили отказването от Донбас в замяна на гаранции за сигурност.

Двете цифри не са пряко сравними, защото по-ранните проучвания не свързваха гаранциите за сигурност с въпроса за отстъпването на територия. Но резултатите съвпадат с други данни от проучвания, които показват нарастващо приемане на териториални отстъпки.

Все пак мнозинството от украинците остават против. Мнозина казват, че са готови да продължат да понасят трудности, включително кампанията на Русия да унищожи енергийната инфраструктура на страната по време на жестоко студена зима.

Отказът от Донбас може да раздели украинското общество, казват анализатори. Той може също да промени наследството на Зеленски от героичен лидер, защитил държавата, в такъв, който е позволил руска окупация на контролирана от Украйна територия, където сега живеят около 190 000 души.

Михайло Самус, директор на независимата мрежа за изследване на новата геополитика в Киев, отбеляза, че украинското законодателство забранява отстъпването на територии, които не са били окупирани с военна сила.

За тези, които казват, че са готови да се откажат от Донбас, гаранциите за сигурност са от решаващо значение, казват анализаторите. Много хора се опасяват, че ако Украйна изтегли войските си без такива гаранции, нищо няма да попречи на Русия да се прегрупира и да използва региона за нови атаки в откритите низини извън укрепените градове в Донбас.

За украинците гаранциите за сигурност трябва да означават „гаранция, че няма да има нови атаки и че партньорските страни са отговорни за осигуряването на това“, каза Олег Саакиан, политически анализатор и съосновател на Националната платформа за устойчивост и социално сближаване, мозъчен тръст.

Зеленски заяви, че Украйна е готова да подпише споразумения с Европа и Съединените щати за гаранции за сигурност. Макар европейските държави да са обещали да разположат войски в Украйна след всяко прекратяване на огъня, все още не е ясно дали те биха се съгласили да воюват срещу Русия в защита на Украйна. Във всеки случай Русия заяви, че се противопоставя на плана за разполагане на европейски войски в Украйна.