Дори от гледна точка на Тайланд е ясно, че войната в Украйна не може да бъде решена на бойното поле

Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви по време на посещение в Тайланд, че е ясно кой ще спечели войната в Украйна и заяви, че е напълно ненужно Европейският съюз да "продължава да убива", като харчи милиарди евро за Украйна.

След разговори с тайландския си колега, министъра на външните работи Сихасак Фуангкет, Сийярто заяви, че Тайланд е един от основните партньори на Унгария в Югоизточна Азия и отбеляза, че и двете страни са на страната на мира, съобщава MTI.

„Дори от гледна точка на Тайланд е ясно, че войната в Украйна не може да бъде решена на бойното поле, а само на масата за преговори. Колкото по-дълго продължава тази война, толкова повече страда украинският народ, толкова повече хора умират и Украйна е унищожена, така че няма смисъл ЕС да изпраща повече пари или оръжия на Украйна“, каза Сиярто.

Той потвърди, че е казал на тайландския си колега, че в Брюксел има военен фанатизъм от хора, които искат да изпратят парите на европейските народи на Украйна.

„Ние, унгарците, няма да позволим това“, каза Сиярто.

Той подчерта, че икономическото сътрудничество между Унгария и Тайланд е много успешно.

„Тайланд също оценява, че Унгария днес предлага най-атрактивната инвестиционна среда в Европа“, каза Сиярто.