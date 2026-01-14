Брюксел вече е похарчил стотици милиарди евро

Докато настоящото суверенно, национално правителство е на власт, Брюксел със сигурност няма да може да изпраща парите на унгарците в Украйна, поради което залозите на изборите на 12 април са изключително високи. Това каза унгарският външен министър Петер Сиярто, съобщава MTI.

Според изявление на министерството, министърът съобщи, че във връзка с неотдавнашния доклад за финансирането на Украйна от ЕС, всички в Брюксел и Киев започват да губят разсъдъка си.

„Брюксел вече е похарчил стотици милиарди евро от парите на европейските народи, за да финансира войната в Украйна и корумпирания режим там. За сравнение, украинците сега са подали искане за 800 милиарда долара. Те искат Европейският съюз да даде на Украйна 800 милиарда долара за десет години, само за да управлява самата държава, така че дори не сме говорили за разходи за военна отбрана тук“, подчерта той.

Сиярто заяви още, че един от най-важните дебати в Брюксел през предстоящия период ще бъде дали да се даде на Украйна тази сума пари от парите на европейския народ.

„Очевидно е, че за това всички пари, които са в Европейския съюз, трябва да бъдат събрани, пари трябва да бъдат събрани от народа, включително от унгарския народ, за да могат след това да бъдат изпратени на Украйна“, предупреди той. „Но докато сме на власт, няма да изпратим нито един форинт от парите на унгарския народ на Украйна. Брюксел не може да използва парите на унгарския народ в рамките на тези 800 милиарда долара."

Петер Сиярто посочи, че Министерството по въпросите на Европейския съюз е подготвило доклад по този въпрос и от него става ясно, че Брюксел вече е направил предложения откъде да се вземат парите, които след това могат да бъдат изпратени на Украйна.

„Искат да премахнем субсидиите за жилищно строителство и вместо да подкрепяме младите унгарци в намирането на жилище, да дадем парите на Украйна. Искат да премахнем 13-ата пенсия, да забравим за 14-ата пенсия, така че вместо да даваме парите на унгарските пенсионери, да ги изпратим на Украйна“, заяви той. „Искат да премахнем данъчните облекчения на майките, да намалим данъчните облекчения за семействата. Така че вместо да подкрепяме унгарските семейства, унгарските майки и деца, искат да изпратим парите на Украйна. Искат да затворим болници и да извършим различни съкращения в здравеопазването. Искат да премахнем заема за младежки работници, тоест вместо да подкрепяме младите унгарски работници, да изпратим парите на Украйна. И искат да премахнем намалението на сметките за комунални услуги, така че сметката за комунални услуги за унгарските семейства да бъде многократно по-висока.”

В същото време Сиярто заяви, че това със сигурност няма да успее, докато настоящото правителство е на власт.

„Залогът е висок, защото Брюксел иска да изпрати тези 800 милиарда долара на украинците, но могат да го направят само ако има споразумение за това. Ето защо искат да ни смажат. И затова искат в Унгария да бъде установено марионетно правителство, лоялно на Брюксел. Марионетно правителство, което ще се съгласи да изпраща парите на унгарския народ в Украйна“, добави Сиярто.