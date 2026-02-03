В Италия още се чудят какво да правят фреската с лика на Мелони

Ватиканът е недоволен

Любопитни римляни и туристи обсадиха базиликата "Сан Лоренцо ин Лучина"

Оригиналът със сигурност не беше такъв

Все още няма решение относно ангела от фреската в римска базилика, който след реставрация заприлича на италианската премиерка Джорджа Мелони, предаде АНСА, като се позова на говорителя на Римската епархия Джулио Албанезе. Фреската с ангела с лика на Мелони е в базиликата "Сан Лоренцо ин Лучина" в центъра на Рим.

Отец Джулио Албанезе, ръководител на отдела за връзки с обществеността на Римската епархия, опроверга първоначалните твърдения на реставратора на фреската Бруно Валентинети, че той само е поосвежил лика на ангела, но не е променял вида му.

"Оригиналът със сигурност не беше такъв", заяви Албанезе.

Джорджа Мелони

Той допълни, че епархията, съвместно с Фонда за религиозни обекти и ведомството, отговарящо са културните и историческите обекти в Рим, ще трябва да решат заедно какво да се направи относно фреската. Според Албанезе тя наистина се е нуждаела от реставрация, но при реставрацията е трябвало да бъде запазен оригиналният й вид.

По-рано днес в италиански медии се появиха твърдения, че Ватиканът е поискал ангелът от фреската да бъде върнат в оригиналния му вид, информира БТА.

Случаят е обект на разследване от страна на Римската епархия и на италианската агенция за опазване на историческите монументи. Проверката ще трябва да покаже дали реставраторът на фреската, който се оказва и непрофесионалист, а аматьор, е имал разрешение да извършва подобни реставрационни дейности, пишат "Фато куотидиано" и "Скай Ти Джи 24".

Подозира се, че аматьорът реставратор, 83-годишният Валентинети може би е почитател на Мелони.

Първи новото лице на ангела от фреската забеляза левоцентристкото издание "Република". Новината се появи в него в събота и бързо се превърна в една от най-дискутираните теми в Италия. Въпросът бързо придоби и политическа окраска и опозиционните партии поискаха обяснения от министъра на културата.

Същевременно църквата, в която е фреската, буквално беше обсадена от любопитни римляни и туристи. Предстоятелят на храма Даниеле Микелети заяви, че това е добре за църквата. Според него един пълен храм винаги може да бъде само нещо добро. Всички, които идвали да видят ангела с лика на Мелони, били приканвани от предстоятеля да рецитират заедно молитвата "Аве Мария". Според него ако цялата тази история накара повече хора да идват и да се молят в храма, това не бива да бъде смятано за нещо лошо. Според запознати източници обаче това мнение на предстоятеля не се е понравило на Ватикана.