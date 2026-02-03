Западни войски ще бъдат разположени в Украйна "незабавно" след мирното споразумение

Вниманието на Алианса към сигурността на Украйна няма да намалее въпреки другите глобални предизвикателства, заяви Рюте пред украинския парламент

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви във вторник, че Украйна ще види незабавно военно присъствие от съюзническите сили веднага щом бъде постигнато мирно споразумение с Русия.

Говорейки във Върховната рада на Украйна в Киев, Рюте заяви, че сухопътни, въздушни и военноморски сили от страните, част от неформалната група "коалиция на желаещите", ще бъдат разположени в Украйна "незабавно".

"Украйна се нуждае от силна подкрепа. Коалицията на желаещите постигна напредък по отношение на гаранциите, както спомена [украинският президент Володимир] Зеленски. Веднага щом бъде подписано мирно споразумение, незабавно ще се появят въоръжени сили, самолети във въздуха и морска подкрепа от тези в НАТО, които са се съгласили", каза той.

Рюте увери законодателите, че вниманието на НАТО към сигурността на Украйна няма да намалее въпреки другите глобални предизвикателства. "Сега се фокусираме върху онези световни събития, които могат да предизвикат безпокойство, така че вниманието ни може да е разделено... Но искам да ви уверя, че вниманието ни не е отклонено от Украйна. Украйна е била и остава в центъра на нашите мисли за сигурност и ние сме готови да ѝ предоставим бърза и последователна подкрепа“, подчерта той, предава Anadolu Agency.

Според Рюте, Алиансът поддържа ежедневен диалог с Украйна и доставя оборудване всеки ден, за да могат украинските войски да се защитят сега и да възпрат бъдеща агресия.

Той каза, че 75% от всички ракети за фронта и 90% от ракетите за противовъздушна отбрана са пристигнали в Украйна чрез механизма за списък с приоритетни изисквания на Украйна (PURL). "Чрез механизма PURL се получават милиони евро от съюзници и партньори. От миналото лято насам ние сме осигурили 75% от всички ракети, пристигнали в Украйна, които отиват на фронта, и 90%, които защитават въздушното пространство", каза генсекът на НАТО.

Рюте добави, че Алиансът разбира неотложните нужди на Украйна и непрекъснато работи за осигуряване на доставки чрез PURL и други канали. PURL служи като основен референтен документ за Контактната група по отбрана на Украйна (срещи във формат "Рамщайн"), където над 50 министри на отбраната на съюзниците координират помощта.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ръководи усилията за прекратяване на войната в Украйна, която продължава от февруари 2022 г. Русия и Украйна трябва да обсъдят евентуално мирно споразумение на преговори с посредничеството на САЩ в Абу Даби на 4 и 5 февруари.

Предупреждението на Русия

На 8 януари Русия предупреди, че разполагането в Украйна на военни подразделения, военни обекти и друга инфраструктура на Запада ще се разглежда като интервенция, представляваща пряка заплаха за сигурността, и те ще станат законни цели на въоръжените сили на Руската федерация.

"Според уточненията на британския премиер Киър Стармър и френския президент Еманюел Макрон, които подписаха с Володимир Зеленски тристранно споразумение, след прекратяването на огъня Лондон и Париж планират да създадат в Украйна свои собствени военни бази и да построят там съоръжения за съхранение на оръжия и военна техника", припомни говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

"Във връзка с това Министерството на външните работи на Русия предупреждава, че разполагането на територията на Украйна на военни подразделения, военни съоръжения, складове и друга инфраструктура на западни страни ще се квалифицира като чужда интервенция, представляваща пряка заплаха за сигурността не само на Русия, но и на други европейски страни“, подчертава официалният представител на дипломатическото ведомство. Всички такива подразделения и обекти ще се разглеждат като законни военни цели на Въоръжените сили на Руската федерация. Тези предупреждения са били изразявани неведнъж на най-високо равнище и остават актуални", категорична бе Захарова.