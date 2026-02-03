Самолети във въздуха и подкрепа в морето: Рюте обяви план за след края на войната в Украйна

След сключването на мирно споразумение, в Украйна веднага ще се появят въоръжени сили, самолети във въздуха и подкрепа по море от онези страни от НАТО, които са се съгласили да помогнат.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви това по време на реч във Върховната рада на Украйна.

„Не искаме просто край на тази война, ние мислим за бъдещето и се стремим да осигурим траен мир, за да могат децата да растат в свобода и без страх, да гледат към бъдещето и да изградят велика нация“, каза Рюте.

Той добави, че освен силни въоръжени сили, Украйна се нуждае от силна подкрепа от съюзниците.

„САЩ, Европа и Канада изразиха готовност да предоставят определени гаранции за сигурност.

„Коалицията на желаещите“ постигна напредък в разработването на тези гаранции, по-специално миналия месец в Париж, и президентът Зеленски говори за това“, отбеляза ръководителят на Алианса.

Рюте подчерта, че след като бъде постигнато мирно споразумение, веднага ще се появят въоръжени сили, самолети във въздуха и подкрепа по море от онези съюзници, които са се съгласили да помогнат. Други членове на НАТО ще допринесат по други начини.

„За да се сложи край на тази война, са необходими трудни избори. Украйна трябва да разбере, че всяка жертва, всеки загубен живот и преживени трудности няма да се повторят скоро и че мирът ще бъде дълготраен и подкрепен от големите държави. Не искате повторение на втория „Будапещенски меморандум“ или друг „Минск“, подчерта Рюте.