Полша значително засили своите бронирани бойни способности

Трети батальон от 8-ми кавалерийски полк на американската армия проведе стрелби с бойни машини (БМП) Bradley на полигона Бемово-Писки в Полша, разположен на приблизително 60 км от Калининградска област и на 90 км от границата с Беларус, пише

Ученията бяха проведени в полския тренировъчен полигон Бемово Писке, разположен на приблизително 60 километра от Калининградска област на Русия и на 90 километра от границата с Беларус, което накара много анализатори да ги интерпретират като демонстрация на сила. Ученията бяха по-специално фокусирани върху поддържането на дисциплинирано разстояние между превозните средства, командването и контрола, координираните огъни, както и върху справянето с промените в сцеплението и трудностите с двигателя и хидравликата, произтичащи от зимното време. Разположените Bradley бяха модернизирани варианти на M2A3, които интегрират подобрения в цифровата архитектура, които значително подобряват ситуационната осведоменост и позволяват откриването, класифицирането и атакуването на целите значително по-бързо.

Bradley е изправен пред сериозни критики за липсата си на оцеляване, като превозните средства, дарени на украинската армия, са понесли огромни загуби. CNN и множество други западни източници съобщиха, че украинският персонал е изразил нарастващо недоволство от представянето на машината срещу руските сили. Съобщава се, че украинските екипажи са особено критични към ограничената „способност на Bradley да издържи на суровата украинска зима“. След началото на бойните операции през юни 2023 г., над 80 Bradley са били загубени в рамките на пет месеца в бой, като западни източници потвърдиха повече от 50. Кадри, публикувани от руски източници на 22 юли същата година, показват особено тежки загуби и „гробище“ на новите машини близо до селището Работино в Запорожка област. Бойният опит на машината в театъра на военните действия повдига сериозни въпроси относно нейната жизнеспособност за бойни операции с висока интензивност, пише Military Watch Magazine.

Въпреки недостатъците си, особено по отношение на оцеляването, Bradley е доказал, че е способен да поразява основни бойни танкове

при определени обстоятелства, като интегрирането на снаряди с обеднен уран за 25-милиметровото верижно оръдие M242 Bushmaster осигурява значителна проникваща способност въпреки ниския си калибър. Коаксиална 7,62-милиметрова картечница M240C и двойни противотанкови ракетни установки BGM-71 TOW служат като вторично въоръжение, като тази многопластова комбинация от въоръжение е определяща характеристика на машината. Американската армия продължава да инвестира в увеличаване на броя на модернизираните Bradley на въоръжение и през ноември 2025 г. финализира договор за 390 милиона долара за модернизиране на допълнителни машини до подобрения стандарт M2A4. Въпреки че производството на машините е приключило през 1995 г., огромните резерви от времето на Студената война, които армията държи на склад, позволиха лесното им разширяване, като същевременно осигуриха значителен капацитет за даряване на машини на украинската армия.

Русия и Беларус се сблъскаха с бързо разширяване на разполагането на бронирани машини и операции на членовете на НАТО близо до границите си, като в началото на декември 2025 г. американската армия разположи танкове M1A2 Abrams за участие в бойни стрелби в Литва, по време на които танковете демонстрираха възможностите за бой на своите 120-милиметрови основни оръдия. Ученията се проведоха по-малко от десет дни след като танк M1A2 Abrams на американската армия проведе интензивно обучение на тренировъчната площадка Бемово Писке в съседна Полша в рамките на учението за разширяване на предните сухопътни сили, за което танкове бяха доставени от различни места в Полша, за да участват. В края на януари беше потвърдено, че армията ще разположи отряд, оборудван с Abrams, като част от обичайните си ротационни сили в Румъния.

Успоредно с разполагането на американската армия, на 22 май 2025 г. германската армия откри 45-та бронирана бригада, разположена във Вилнюс, Литва, осигуряваща елитен механизиран бойен капацитет на 150 километра от беларуската столица Минск и на по-малко от 800 километра от Москва. Подразделението ще бъде едно от първите, които ще въоръжат с нови танкове Leopard 2A8. Междувременно Полша значително засили своите бронирани бойни способности, главно с закупуването на няколкостотин от планираните 1000 танка K2 и над 150 от общо 366 поръчани танка Abrams.