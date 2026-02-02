Край на ерата на контрол върху ядрените арсенали (Инфографика)

Путин предлага доброволно придържане към ограниченията

Тръмп би предпочел "много по-добра сделка" с Русия и Китай

Ерата на контрол върху ядрените арсенали приключна на 4-5 февруари с изтичането на Новия СТАРТ – последния договор, ограничаващ оперативните ракети и бойни глави в двата най-големи арсенала в света - на Русия и САЩ.

Краят на договора би отбелязал края на повече от 50 години усилия на Вашингтон и Москва за ограничаване на ядрените си запаси, въпреки продължаващото недоверие.

Тези усилия започнаха с преговорите за ограничаване на стратегическите оръжия през 1972 г., подписани от президента на САЩ Ричард Никсън и съветския лидер Леонид Брежнев, и продължиха по време на срещи на върха по време на Студената война, като срещата на Роналд Рейгън и Михаил Горбачов през 1985 г. във вила край езерото в Женева.

След кратко прекъсване на споразуменията за контрол върху оръжията, Новият СТАРТ беше подписан през 2010 г. и по-късно удължен през 2021 г., като ограничи броя на разположените ядрени бойни глави за всяка страна до 1550.

През 2023 г. руският президент Владимир Путин преустанови участието на Москва в договора, позовавайки се на военната подкрепа на САЩ за Украйна. Въпреки спирането, нито една от страните не е обвинила другата в нарушаване на ограниченията за бойните глави, които продължават да се спазват.

Оттогава Путин предложи и двете страни доброволно да се придържат към съществуващите ограничения след изтичането на договора. Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който определи предложението като „добра идея“, не се е ангажирал официално с подобно споразумение, като вместо това е заявил, че би предпочел „много по-добра сделка“ с участието на Русия и Китай.