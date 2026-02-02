Пилоти предупреждават, че дълбоко модифициран руски изтребител Су-57 с индийска авионика може да превъзхожда F-35

След потвърждението , че руско-индийските преговори относно сделка за лицензионно производство на изтребителя от пето поколение Су-57 са достигнали напреднал технически етап, множество индийски източници коментираха вече значителната възможност самолетът да оборудва ескадрили на първа линия. Оценките на евентуални индийски поръчки се фокусираха върху три основни възможности , включително готови поръчки за малък брой самолети, построени в Русия, лицензионно производство на самолета с малко или консервативни промени и по-амбициозна съвместна програма, при която самолетът е силно адаптиран за интегриране на местни подсистеми, разработени в Индия, пише военното издание Military Watch.

Макар че поръчките за изтребители, построени в Русия, е много вероятно да оборудват две до три първоначални ескадрили, докато започнат доставките от местните производствени линии, доклади от индийски източници показват, че изглежда се предпочита висока степен на персонализиране, или от самото начало, или постепенно, за да се разработи нов вариант на Су-57, различен от оригинала.

Въпреки дългата история на лицензионни производствени сделки, разработването на силно местен вариант на Су-57, използващ местно разработена авионика, би било безпрецедентно. Въпреки това, Су-30МКИ, построен по лиценз в Индия, е интегрирал нарастващ дял от местни материали, включително не само руски компоненти, построени по лиценз, но и в малък, но нарастващ брой случаи местно разработени подсистеми. Най-забележителният пример е разработването на нов активен електронно сканиращ радар, който се очаква да бъде интегриран в самолета от началото до средата на 30-те години на 21-ви век. Напредъкът във възможностите на индийския отбранителен сектор, по-специално в електронната индустрия, съчетан с постсъветския спад в позициите на руската индустрия, направиха по-голям брой местни материали да изглеждат все по-жизнеспособни.

Коментирайки възможността за въвеждане на дълбоко персонализиран вариант на Су-57 с местна авионика, капитан от индийските военновъздушни сили М. Дж. Огъстин Винод отбеляза, че комбинацията от руския дизайн с местни подсистеми може да бъде особено мощна. „Когато комбинирате изключителната аеродинамика на Су-57 и индийската авионика и софтуер към него, получавате самолет, много по-добър от F-35“, твърди той, посочвайки конфигурацията с два двигателя на Су-57, което допринася за неговите далеч по-добри летателни характеристики. Въпреки че се оценява, че стелт възможностите на Су-57 са значително по-ниски от тези на китайските и американските изтребители от пето поколение, макар и в далеч по-малка степен , отколкото критиците в западния свят често твърдят, най-голямото несъответствие остава в тяхната авионика, което отразява недостатъци в руския електронен сектор.

Основен недостатък на Су-57 е липсата на сравнително усъвършенстван радар с AN/APG-85 на F-35 и конкурентни сензори, интегрирани в китайските J-20 и J-35. Руската индустрия бавно преминава към производство на радари с активна електрическа сканираща антенна решетка, с повече от десетилетие по-късно от Китай и с близо две десетилетия по-късно от Съединените щати. Сътрудничеството с Индия обаче може да помогне за компенсиране на недостатъците на двете страни и да позволи разработването на по-усъвършенстван радар, отколкото всяка от страните би могла да разработи самостоятелно. Фактът, че Су-57 интегрира пет отделни радара с AESA в корпуса си, предоставя възможности всички те потенциално да бъдат заменени със съвместно разработени или изцяло проектирани в Индия радари.

Индийски източници широко спекулират , че миниатюрен вариант на радара Virupaksha AESA, който в момента се разработва за Су-30MKi, може да бъде интегриран в Су-57. Според съобщенията, радарът ще използва антена с диаметър 950 мм и приблизително 2400 предавателно-приемни модула, както и технологии от галиев нитрид за подобрена ефективност. Малко се знае за настоящия радар N036-1-01 AESA, монтиран на носа на Су-57, въпреки че през юни 2025 г. беше потвърдено, че новият вариант на изтребителя, Су-57M1, ще използва нов първичен радар. Това може да е изцяло нов дизайн или подобрена версия на N036. Споразумение за трансфер на технологии в подкрепа на програмата Virupaksha може да е ключово индийско изискване за закупуване на Су-57, потенциално с намерението по-късно тези технологии да се използват за разработване на нов радар за Су-57.

Ключов фактор за евентуалната персонализация на Су-57 е безпрецедентното предложение на руската държавна Обединена самолетостроителна корпорация , публично оповестено през май 2025 г., да предостави на индийското Министерство на отбраната пълен достъп до изходния код на Су-57. Това би позволило широкомащабно персонализиране и интегриране на местни оръжия и подсистеми, потенциално без руска подкрепа. Само Обединеното кралство има значителен достъп до изходния код на F-35, докато Израел, който е единствената страна, на която е разрешено да прави значителни модификации на самолета, трябва да „включи“ собствена ограничена добавена авионика, без да променя значително вече вградената в изтребителя.

Обхватът на разрешената персонализация за F-35I беше обобщен от генералния мениджър на подразделението Lahav в Israel Aerospace Industries, Бени Коен, който заяви: „Това е отворена архитектура, която се намира в централната система на F-35, подобно на приложение на вашия iPhone. Така че не променя нищо в самия самолет, но дава на израелските военновъздушни сили най-модерните и адаптивни възможности за обработка с относителна независимост от производителя на самолета.“ Индийският персонализиран Су-57, който ще включва пълно правомощие за промяна на изходните си кодове и друг софтуер, по този начин ще бъде изцяло в собствена лига по отношение на нивата си на персонализация, като разработването на вариант с две места е потвърждавано многократно от руски източници и вероятно ще бъде прието като стандартна конфигурация.

Ефективността на самолета ще зависи много силно от степента, до която индийският отбранителен сектор ще може да реализира технологичния напредък, който възнамерява да постигне.