Коктейл с течен азот спука стомаха на мъж

Коктейлите с течен азот се превърнаха в популярна атракция в много модерни барове заради ефектния си „димящ“ вид. Макар за мнозина това да изглежда като безобидно визуално допълнение, подобни напитки крият сериозни рискове за здравето, предупреждава "All That’s Interesting".

Наскоро 34-годишен мъж от Мексико е бил приет по спешност в болница със силни коремни болки, след като е изпил коктейл с течен азот. Медиците установили, че напитката е причинила разкъсване на стомаха му.

Причината е в начина, по който течният азот реагира при затопляне. Това вещество представлява азотен газ, охладен до изключително ниски температури – под минус 195,8 градуса по Целзий. При повишаване на температурата той бързо преминава от течно в газообразно състояние, като обемът му се увеличава почти 700 пъти. Ако бъде погълнат, преди този процес да приключи, газът започва да се разширява в стомаха.

Специалистите обясняват, че при правилна употреба клиентите трябва да изчакат „димът“ напълно да се разсее, преди да отпият от напитката. В противен случай съществува риск от сериозни вътрешни увреждания, включително раздуване на корема, притискане на вътрешни органи и дори дихателна недостатъчност.

В конкретния случай мъжът е изпитал силна коремна болка, обилно изпотяване и летаргия. Пулсът му се е ускорил до 124 удара в минута, а телесната му температура е спаднала до 35,4 градуса. Образни изследвания показали наличие на голямо количество газ в коремната кухина, което потвърдило диагнозата за перфорация на стомаха.

Лекарите извършили спешна хирургична намеса, при която освободили натрупания газ и затворили разкъсването с помощта на лапароскоп. Три дни по-късно пациентът бил изписан в стабилно състояние и преминал на течна диета.

„Макар случаите на перфорация на храносмилателния тракт вследствие на поглъщане на течен азот да са редки, всички изискват спешно хирургично лечение“, отбелязват лекарите в медицинския доклад. Те подчертават необходимостта от по-голяма обществена информираност за рисковете от консумацията на криогенни вещества.

Затова специалистите съветват: при поръчка на „димящи“ коктейли е важно винаги да се изчаква течният азот напълно да се изпари, преди напитката да бъде консумирана.