Китай демонстрира сила – кораби и самолети патрулират край Скарбъро

Китай проведе военноморски и въздушни патрули около плитчината Скарбъро в Южнокитайско море, съобщава Ройтерс.

Плитчината се намира в изключителната икономическа зона на Филипините, но Пекин твърди, че тя е част от неговата територия.

През януари Китай засили патрулите в района с цел бойна готовност, като обосновава действията си с необходимостта да противодейства на провокации, застрашаващи правата на отделни държави в региона.

По-рано тази седмица военните сили на Филипините и Съединените щати проведоха съвместни учения край Скарбъро. Това беше 11-ото подобно учение от ноември 2023 г.