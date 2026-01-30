Почина звездата от "Сам вкъщи" Катрин О'Хара

На 71-годишна възраст си отиде холивудската актриса Катрин О’Хара. Комедийната актриса е известна с ролите във филми като "Бийтълджус", "Сам вкъщи" и Schitt’s Creek.
Catherine O'Hara, a Canadian treasure who starred in "Home Alone," "Schitt's Creek", and more, has died at 71. Rest In Peace, Catherine! All of Canada is mourning with your friends and loved ones. 💔 pic.twitter.com/IKWo27wwTW— Hits 93 Toronto (@Hits93Toronto) January 30, 2026
О’Хара е родена в Торонто през 1954 г. Тя е шестото от общо седем деца в семейството. Тя е по-голямата сестра на певицата и актриса Мери Маргарет О’Хара. Баща ѝ е работил за Канадската тихоокеанска железница, а майка ѝ е била агент по недвижими имоти.
Първото ѝ превъплъщение е в образа на Дева Мария в коледен спектакъл.
Канадско-американската актриса, комедиант и сценарист започва кариерата си в скечовата и импровизационна комедия, преди да се насочи към по-сериозни роли. Дебютът ѝ е в сериала Second City Television, където печели първата си награда - Primetime Emmy.
Тя започва комедийната си кариера през 1974 г. и става известна благодарение на роли във филми като After Hours (1985), Heartburn (1986), Beetlejuice (1988) и Home Alone (1990), където играе майката на Кевин.
On the evening of January 30, news broke of the passing of renowned actress Catherine O'Hara. She was 71 years old.— Межа (@mezha_net) January 30, 2026
През цялата си кариера участва в множество проекти, но ролята си на Мойра Роуз в ситкома Schitt's Creek ѝ носи награда Primetime Emmy и "Златен глобус". През 2024 г. тя се завръща като Делия Дийц в продължението "Бийтълджус" 2.
През 2025 г. се появява във втория сезон на The Last of Us, където играе терапевтът Гейл Линден, както и в успешния комедиен сериал The Studio, където е в главната роля на Пати Лий.
О’Хара среща съпруга си Бо Уелч на снимачната площадка на успешния филм на Тим Бъртън от 1988 г. „Бийтълджус“. Двамата се женят през 1992 г. и имат двама сина - Матео и Лукас.