Путин обещал на Тръмп една седмица да не удря по украинските градове

Москва мълчи, Киев не знае има ли примирие, или не

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че, по негова молба, руският му колега Владимир Путин се е съгласил Русия да не нанася удари по столицата Киев и други градове в Украйна в продължение на една седмица. Самият Тръмп обяви това пред медии в Белия дом.

„Лично аз помолих Путин да не обстрелва Киев и други украински градове в продължение на една седмица. Той се съгласи да го направи“, каза президентът на САЩ.

По думите му, Путин се е съгласил да се въздържа от обстрели по украинските градове, „докато времето е много студено“.

Според Тръмп, украинското ръководство „почти не повярвало“ на това, но било „много доволно“ от обещанието на руския лидер.

„Това (ударите по енергийната инфраструктура - бел.ред.) определено не е онова, от което се нуждаят в момента – ракети, летящи към градовете и селата им“, добави Тръмп.

По-рано през деня, руски военни блогъри, близки до въоръжените сили, съобщиха за обявен от Москва мораториум върху ударите по украинската енергийна инфраструктура. До момента няма официален коментар от Кремъл.

Украинските власти са научили за временното спиране на руските въздушни удари по енергийни обекти само от изявленията на Доналд Тръмп - не са получили сигнал от Русия и още не са сигурни дали такова примирие е в сила, съобщи журналистът на Financial Times Кристофър Милър, позовавайки се на украински официални лица.