Както Русия, така и Украйна се опитват да омаловажат собствените си жертви с пропагандна цел, но е ясно, че тези на Москва са значително по-високи от тези на Киев.

В неотдавнашна реч на Международната конференция за бронирани машини в Обединеното кралство, генерал сър Роли Уокър, началник на Генералния щаб на британската армия, разкри, че безцелните боеприпаси оказват опустошително въздействие върху руските сили, докато украинските са изключително смъртоносни на бойното поле, пише The National Interest.

През декември украинските сили убиха или раниха малко над 33 000 руски войници , или средно приблизително 1065 жертви на ден. По-голямата част от тези жертви, около 80%, са резултат от еднопосочни атаки на безпилотни летателни системи, според оценките на британската армия.

„Тактически това бойно поле се преобразува от тази смъртоносност“, каза най-високопоставеният офицер от британската армия.

В различни моменти по време на конфликта артилерията е имала „признанието“ за най-смъртоносното оръжие на бойното поле.

„Войниците в Украйна все по-често потапят кораби отвъд линията на видимост и държат военновъздушните сили настрана от хоризонта. Пилотите на дронове, цивилните пилоти на дронове, пренаписват правилата на противотанковата борба, а украинците имат стабилно ниво на смъртност, измерено от около седем към едно съотношение на убитите“, добави Уокър.

Трудно е да се оцени точният брой на убитите руски войници през 2025 г. Кремъл е известен с това, че подвежда, когато обявява собствените си жертви в Украйна, често предоставяйки изключително ниски числа. Оценките на Украйна са много по-високи, но като цяло са в съответствие и със западните оценки.

Ако обаче вземем общия брой руски жертви (убити и ранени) от миналата година, които са били приблизително 415 000 , тогава ще стигнем до приблизително 59 000 убити и ранени украински войници през 2025 г.

Роли спомена съотношение на жертвите седем към едно, което означава, че украинските сили губят по един войник на всеки седем убити руснаци. Но той не уточни какво е общото съотношение на жертвите, което би включвало и ранените в бойни действия войници. Като общо правило, ранените в бойни действия войници са значително повече от убитите на бойното поле.

Подход, обхващащ цялата нация, и стратегическо възпиране

Най-високопоставеният офицер в британската армия също така разшири темата за необходимото, за да се спечели конвенционален конфликт днес. Той предупреди, че е необходим цялостен национален подход, за да се победи противник, особено противник с почти равен противник като Русия.

„Армиите може и да са способни да спечелят битките, но за да спечелят войни, са необходими нации“, заяви генерал Роли.

Наличието на необходимите оръжейни системи и съоръжения за производство на боеприпаси е от решаващо значение за воденето на дълга кампания. Това стана очевидно, особено що се отнася до артилерийските боеприпаси. Руските и украинските сили преминават през хиляди артилерийски снаряди всеки ден.

Високопоставеният британски офицер добави, че „възпирането днес не е само за бойните действия на фронта“, но и за способността „да се регенерира, да се надвишава производителността и да се надживява от тила до фронта“.

Руската армия демонстрира впечатляващи способности за генериране на сили - една от причините войната да продължава вече близо четири години, по-дълго от времето на Русия във Втората световна война, и да показва малко признаци за спиране сега.

За автора: Ставрос Атламазоглу

Ставрос Атламазоглу е опитен журналист по въпросите на отбраната, специализиран в специални операции , и ветеран от гръцката армия (национална служба в 575-ти батальон на морската пехота и щаба на армията). Той е бакалавър от университета „Джонс Хопкинс“ и магистър от Училището за напреднали международни изследвания „Джонс Хопкинс“ (SAIS). Неговите трудове са публикувани в Business Insider, Sandboxx и SOFREP.