Дубай планира улица, павирана със злато

С необлагаеми с данъци заплати и репутация за луксозен начин на живот, Дубай е град, където се казва, че улиците са павирани със злато. Този идиом скоро ще се превърне в реалност, тъй като градът в ОАЕ ще открие буквално златна улица.

Част от новия Златен квартал на Дубай, улицата ще бъде „построена с помощта на злато“, въпреки че какво всъщност означава това, остава загадка, пише Euronews.

Златният квартал на Дубай беше обявен от медийния офис на Дубай на 27 януари. Датата на откриване на Златната улица все още не е обявена.

Какво е Златният квартал на Дубай?

Златният квартал на Дубай е ребрендирана версия на настоящия Златен сук на града. Районът, който се намира в Дейра, е дом на около 1000 търговци на дребно, които продават злато и бижута.

Според медийния офис на Дубай, ОАЕ е втората по големина дестинация за търговия с физическо злато в света, като през 2024-2025 г. е изнесла злато на стойност 53,41 милиарда долара (44,6 милиарда евро).

Златният сук е популярна туристическа атракция в Стария град на града и може да се намери редом с други пазари, посветени на подправки, парфюми и антики.

„Златото е дълбоко вплетено в културната и търговска тъкан на Дубай, символизирайки нашето наследство, просперитет и траен предприемачески дух“, каза Ахмед Ал Хаджа, главен изпълнителен директор на Dubai Festivals and Retail Establishment (DFRE), част от Дубайския департамент по икономика и туризъм (DET).

Дубай не е непознат с привличащите вниманието туристически атракции, сред които са Бурдж Халифа, най-високата сграда в света, Айн Дубай, най-голямото наблюдателно колело в света, и Дийп Дайв Дубай, най-дълбокият басейн за гмуркане в света.

През 2024 г. на Сърцето на Европа, остров край бреговете на емирството, беше открита улица с контролиран климат, където „вали“ на всеки 30 минути. Тя е част от Световните острови, изкуствен архипелаг, който е предназначен да наподобява карта на света.

Градът обяви и „примка на бъдещето“ – 2-километров климатизиран мост, който ще свързва райони и сгради, включително Световния търговски център в Дубай, Музея на бъдещето, кулите „Емирейтс“ и Международния финансов център в Дубай, както и близки метростанции.

Извън Дубай, емирството Фуджейра наскоро откри музикален път. Вдлъбнатини по асфалта произвеждат вибрации от гуми, наподобяващи Деветата симфония на Бетовен, когато колите преминават по тях.