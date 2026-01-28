Колко дълго пациентите с грип могат да разпространяват вируса

Още по темата: Гърция се бори с вълна от тежки случаи на грип и Covid 14.01.2026 08:46

Грипът може да протече в две фази

Здравните експерти предупреждават, че предаването на грипа може да продължи дни след отшумяването на симптомите, като подчертават важността на ваксинацията, оставането у дома и наблюдението на децата за усложнения

С настъпването на зимата в Гърция, болниците отчитат увеличение на случаите на грип А и други вирусни инфекции като RSV. Здравните власти подчертават, че макар и увеличението на случаите да е очаквано, бдителността остава от решаващо значение, пише To Vima.

Според гръцкият педиатър Катерина Кацибарди грипът може да протече в две фази. Симптомите могат първоначално да достигнат пик за два до три дни, да отшумят за кратко и след това да се появят отново. На родителите се препоръчва да наблюдават децата си отблизо, особено ако температурата продължава, за да предотвратят усложнения като ушни инфекции, бронхит, пневмония или, в редки случаи, енцефалит.

Дори след като температурата на пациента е спаднала, предаването на грипа може да продължи от пет до десет дни, поради което е важно заразените лица да останат у дома и да избягват контакт с уязвими групи от населението, включително възрастни хора и хора с отслабен имунитет.

Здравните експерти подчертават продължаващата важност на:

Ваксинация срещу грип, особено за деца и групи с висок риск;

Избягване на пренаселени места;

Често проветряване на закрити помещения;

Държане на децата у дома дори след отшумяване на симптомите, за да се намали предаването.