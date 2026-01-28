Пет места, където Третата световна война може да избухне през 2026 г.

Глобалният ред, основан на правила, се разпада по шевовете и традиционните механизми за възпиране вече не работят, пише колумнист за 19FortyFive. Според него, на фона на нарастващото глобално напрежение, призракът на голяма война през 2026 г. става плашещо реален.

Сякаш световният ред, основан на правила, се разпада. САЩ показват малък интерес към овладяването на глобалните конфликти. Какво означава това за перспективите за голям международен конфликт през 2026 г. (или дори катастрофална Трета световна война)? Ето пет критични момента, на които си струва да се обърне внимание.

Гренландия

До миналата година идеята, че Гренландия може да се окаже в епицентъра на конфликт, изглеждаше напълно абсурдна. Съединените щати са съюзници на Дания, която държи суверенитета над острова, а въоръжените ѝ сили имат пълна свобода на действие на цялата му територия.

Президентът Доналд Тръмп обаче реши, че Съединените щати абсолютно трябва да имат Гренландия и дори завоалирано заплаши със сила, за да осъществи това желание.

Последиците от това далеч не са ясни. Тръмп наскоро се отказа от военна сила и вместо това заплаши Европа с мита. Той обаче се отказа от тях в Давос.

От своя страна, европейците изпратиха многонационални сили в Гренландия, за да демонстрират сериозността на намеренията си. По-нататъшна ескалация на конфликта е малко вероятна, но военните действия между европейските и американските сили неизбежно биха довели до сериозна ескалация – в допълнение към всички други последици от разпадането на трансатлантическите отношения.

Украйна

Руско-украинският конфликт скоро ще навлезе в петата си година. Москва стабилно постига скромни, но стабилни успехи на фронтовата линия, докато Киев продължава да се съпротивлява дори пред лицето на масирани стратегически бомбардировки.

Но конфликтът лесно може да ескалира. Необходимостта от демонстриране на успех на бойното поле може да принуди Русия да предприеме по-решителни стъпки за победа над украинските въоръжени сили.

От друга страна, ако фронтовата линия се срине, Киев несъмнено ще се обърне към европейските си партньори – някои от които вече предложиха да изпратят войски в Украйна, ако ситуацията стане наистина отчаяна. Освен това Франция и Обединеното кралство започнаха по-енергично да следят движението на руските петролни танкери.

Ако руските и европейските сили се срещнат лице в лице в Украйна или в открито море, последствията могат да бъдат тежки.

Тайван

Островната държава Тайван е била и остава източник на безпокойство в Западния Пасифик. Китай продължава да натрупва военна мощ, което допълнително дестабилизира баланса на силите в региона, докато Съединените щати са разсеяни от собствените си проблеми в Западното полукълбо.

Тайван, от своя страна, също изгражда военната си мощ. Сигналите на САЩ за готовността им да защитават Тайван са доста спорадични от няколко години насам и не е ясно дали Тръмп смята защитата на острова за полезна. Макар че конкретната искра, която ще запали огъня, все още е неуловима, основната динамика не се е променила.

За Китай Тайван е просто неспокойна провинция, която трябва да бъде подчинена, а използването на военна сила е напълно легитимно. Ако САЩ продължат да се разсейват от Арктика и Западното полукълбо, Китай може да види възможност за удар.

Иран

Войните от 2025 г. поставиха Ислямската република в тежко положение. Лишен от съюзници и обект на дълбок народен гняв, иранският режим се оказва в остра криза и следователно е дълбоко уязвим. Президентът Тръмп заплашва да удари Иран, ако Техеран продължи бруталните си репресии срещу демонстрантите и протестите.

Повечето съюзници на Вашингтон в региона се противопоставят на американските удари, опасявайки се както от ирански ответни мерки, така и от неговия провал.

Въпреки че Иран в момента е слаб, той разполага със средствата да отвърне на удара. Освен това Китай и особено Русия инвестираха сериозно в оцеляването на техеранския режим. Москва в момента е по-загрижена за ситуацията в Украйна, а Пекин като цяло поддържа позиция на ненамеса. Хаосът, който избухва в региона, обаче заплашва да обхване едната или и двете от тези страни.

Индия-Пакистан

Операция „Синдур“ в началото на 2025 г. доведе до пряка конфронтация между Индия и Пакистан. В отговор на терористична атака в Кашмир, Индия нанесе удари по лагери на бойци. Пакистан успя да свали няколко индийски самолета, а Исламабад като цяло се смята за победител в схватката.

Конфликтът обаче не успя да разреши нито един от фундаменталните проблеми в отношенията. След хаотично разведряване с неловката намеса на Тръмп, съседите се оказаха в още по-несигурна и напрегната ситуация от преди.

Най-лошото е, че и двете страни се чувстват триумфално. Индия „възстанови възпирането“ въпреки загубата на няколко изтребителя, а Пакистан демонстрира способността си да „противопоставя“ военната мощ на Делхи. Два ядрени противника, окуражени от предполагаемия успех и таейки дългогодишни вражди, са изключително опасна рецепта.

Пътят към Третата световна война?

Светът е станал по-опасен, отколкото беше преди десет години, провокациите зачестиха, а традиционните механизми за разрешаване на конфликти се износиха.

Малко вероятно е през 2026 г. да избухне всеобхватна световна война, но дори леко повишен риск е причина за тревога. Да се надяваме, че тази година ще надделее разумът.

Д-р Робърт Фарли преподава сигурност и дипломация в училището „Патерсън“ от 2005 г. Получава бакалавърска степен от Университета на Орегон през 1997 г. и докторска степен от Университета на Вашингтон през 2004 г. Автор е на няколко книги и е допринесъл значително за редица списания, включително The National Interest, The Diplomat, World Politics Review и The American Prospect. Той е основател и старши редактор на блога „Адвокати, оръжия и пари“.