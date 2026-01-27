Европа под прицел: Как кокаинът се контрабандира по нови и по-скрити начини

Трафикът на кокаин в Европа е достигнал безпрецедентни нива

Нов доклад на Европол предоставя изчерпателен анализ на променящите се тактики, използвани от престъпните мрежи за трафик на кокаин в Европа по морски пътища. Докладът, озаглавен „Диверсификация в методите на морския трафик на кокаин“, предоставя задълбочен анализ на променящите се тактики, използвани от организираните престъпни мрежи, които продължават да експлоатират уязвимостите и да избягват разкриването.

Трафикът на кокаин в Европа е достигнал безпрецедентни нива, подтикнат от високото производство в Латинска Америка и нарастващото търсене в ЕС. Престъпните мрежи са доказали способността си да адаптират бързо операциите си, като фрагментират маршрутите и възприемат сложни, тайни методи за трафик. Новият доклад на Европол подчертава използването на полупотопяеми и други некомерсиални плавателни съдове, както и вграждането на кокаин в различни носители преди транспортирането му до Европа.

Трансферите по море обикновено включват майчин кораб от Латинска Америка, който прехвърля кокаина на дъщерния кораб край бреговете на Западна Африка. След това кокаинът се изнася на брега в Западна Африка за по-нататъшна доставка до континенталната част на ЕС или се изпраща до Канарските острови. Използвайки надуваеми лодки с твърд корпус, престъпните мрежи транспортират кокаина директно до континенталната част на Испания. При достигане на андалуското крайбрежие престъпните мрежи използват река Гвадалквивир, за да транспортират кокаина във вътрешността на страната за по-нататъшно разпространение.

Развиващите се тактики на престъпните мрежи, трафикиращи кокаин в Европа през океана, представляват значително предизвикателство за правоприлагащите органи, казват още от Европол.