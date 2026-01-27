Тръмп: Иран е готов да сключи споразумение

Още по темата: Огромен флот се е запътил към Иран, заяви Тръмп 23.01.2026 07:11

Тръмп смекчи реториката си

Доналд Тръмп заяви, че Иран иска да „сключи сделка“, след като американски самолетоносач и придружаващите го военни кораби пристигнаха в Близкия изток, съобщава The Telegraph.

Президентът на САЩ заплаши с удари срещу Техеран, ако правителството не спре бруталното разгонване на протестиращите.

Тръмп смекчи реториката си, след като Иран го убеди, че някои планирани екзекуции на задържани протестиращи са били прекратени, и след като получи информация, че атака може да не помогне на демонстрантите в целта им за смяна на режима.

В интервю за Axios Тръмп заяви, че вярва, че властите са готови да сключат сделка, отчасти защото е изпратил „голяма армада“ в региона.

САЩ разположиха самолетоносача Abraham Lincoln и три военни кораба.

USS Abraham Lincoln пристигна в Близкия изток в понеделник.

„Те искат да сключат споразумение. Знам го. Обаждаха се многократно. Искат да разговарят“, каза той. „Имаме голяма армада до Иран. По-голяма от тази във Венецуела.“

„Ударната група „в момента е разположена в Близкия изток, за да насърчава регионалната сигурност и стабилност“, заяви Централното командване на САЩ, което отговаря за американските сили в региона, в публикация в X.

Sailors aboard USS Abraham Lincoln (CVN 72) perform routine maintenance as the aircraft carrier sails in the Indian Ocean, Jan. 26. The Abraham Lincoln Carrier Strike Group is currently deployed to the Middle East to promote regional security and stability. pic.twitter.com/dkuN946hce — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 26, 2026

Протестите в Иран започнаха в края на декември, подтикнати от гнева срещу галопиращата инфлация, но бързо се превърнаха в масово движение срещу ислямската република.

Правозащитни групи обвиниха властите, че стрелят директно по протестиращите под прикритието на блокиране на интернет.

Тръмп нареди удари по три ирански ядрени съоръжения през юни 2025 г. в операция, която се проведе по време на 12-дневната война на страната с Израел.

По време на първия си мандат Тръмп едностранно изтегли САЩ от многостранно споразумение, сключено от администрацията на Барак Обама, в което Иран получи облекчаване на санкциите в замяна на съгласие за инспекции на своите съоръжения.