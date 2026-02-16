„Газпром“: Запасите от газ във Франция паднаха до исторически минимум от средата на февруари

До 13 февруари нивата на газ в подземните хранилища на Франция бяха паднали под 25%. Това е най-ниското ниво за средата на февруари, регистрирано досега.

„Газпром“, позовавайки се на Gas Infrastructure Europe, съобщава, че над 95% от горивото, изпомпано във френските подземни газови хранилища в подготовка за зимата, вече е изтеглено.

„Тази зима се превръща в знакова за европейския пазар на газ. Това е поредното историческо дъно за пазара на газ в ЕС “, коментира главният изпълнителен директор на компанията Алексей Милер.

На 1 февруари стана известно, че газовите хранилища в Германия са запълнени с по-малко от 34% .