„Беше шокиращо“: ВСУ попилели НАТО на учение в Естония

Два батальона са обявени за „небоеспособни“ само след половин ден

Симулация на война с дронове показа, че Алиансът трябва да измине дълъг път

НАТО е провел военни учения, в които няколко хиляди войници, включително британска бригада и естонска дивизия, са предприели настъпление към украински позиции, чиято основна ударна сила са били дронове. Резултатът е бил шокиращ за западните сили. Нападателите изгубили два батальона на няколко часа и в крайна сметка прекратили настъплението си поради загуба на боеспосообност, разказва в свой материал The ??Wall Street Journal.

"Русия и Украйна показаха на света бъдещето на войната, а Америка и нейните съюзници не са готови за него. Това е урокът от едно мащабно учение, което членовете на Организацията на Северноатлантическия договор проведоха в Естония миналия май. Това, което се случи по време на учението, с подробности, които съобщаваме сега за първи път, разкри сериозни тактически недостатъци и уязвимости в условията на бойни действия с дронове с висока интензивност", пише изданието.

В учението, известно като Hedgehog 2025 („Таралеж 2025“), участваха над 16 000 войници от 12 страни от НАТО, които се упражняваха заедно с украински експерти по дронове, включително войници, пристигнали директно от фронтовите линии. То симулира „оспорвано и претоварено“ бойно поле с различни видове дронове, казва подполковник Арбо Пробал, ръководител на програмата за безпилотни системи на Естонските отбранителни сили.

В Украйна фронтовата линия е до голяма степен замръзнала, но Hedgehog е предполагал бойно поле, където танковете и войските все още имат известна възможност за движение. По време на един сценарий бойна група от няколко хиляди войници, включително британска бригада и естонска дивизия, се е опитала да проведе атака. Докато напредвали, те не взели предвид броя дронове, наблюдаващи бойното поле, твърдят няколко източника.

Групата на НАТО „просто се движеше без никакво прикритие, опъвайки палатки и паркирайки бронирани машини“. „Всичко беше унищожено“, спомня си един от участниците в маневрите.

По време на ученията украинците са използвали своята сложна система за ситуационна осведоменост „Делта“. Тя използва изкуствен интелект за анализ на огромни количества данни от бойното поле в реално време, идентифицира цели и координира ударите между командването и подразделенията. Това позволява налагането на бърза „верига за убийства“: "Виждаш го, споделяш го на всички, стреляш по него – всичко това в рамките на минути".

Един екип от около 10 украинци, действащи като противник, контраатакува силите на НАТО. За около половин ден те симулират унищожаването на 17 бронирани машини и извършват 30 „удара“ по други цели.

Украинско-естонска група от 100 души, действайки като условен враг, пуснала 30 дрона върху площ от 4 квадратни километра. Оказва се, че нападателите от НАТО няма къде да се скрият. „Лесно откривахме превозни средства и механизирани части и можехме лесно да ги унищожим с атакуващи дронове“, разказва Айвар Ханиоти, естонски инструктор и командир на групата.

Бившият командир на Естонския разузнавателен център, Стен Райман, нарече резултатите „шокиращи“ за военните командири и войските на място.

Мария Лемберг, координатор на украинската организация „Аеророзвидка“, си спомня реакцията на един естонски полковник: „Прецакани сме!“

Видео от учението показва разрушаването на команден пункт на силите на НАТО. Кадрите бяха публикувани от 412 бригада "Немезис" от Силите за безпилотни системи на ВСУ, чиито представители са взели участие в Hedgehog 2025.



