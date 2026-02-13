САЩ разполагат THAAD в Йордания: китайски сателити разкриват детайли

Още по темата: Американската армия е похарчила над 2 милиарда долара за защита на Израел със системи THAAD 26.07.2025 12:17

Китайски търговски сателитни изображения от сателитната компания MizarVision потвърдиха разполагането на американска система за отбрана на високопланинските зони (THAAD) във военновъздушната база Мувафак Салти, която все повече се очертава като най-видното предно оперативно място на въоръжените сили на САЩ, тъй като те се подготвят за евентуално възобновяване на високоинтензивни военни действия с Иран. Коментирайки неотдавнашното разполагане на THAAD, високопоставен източник от Пентагона отбеляза: „Преди всякакви потенциални действия срещу Иран, трябва да укрепим отбраната си.“ Публикуването на изображенията на предишната необявена система съвпадна тясно с появата на непотвърдени съобщения, че китайски военни кораби са били разположени близо до Персийския залив, потенциално за да предоставят разузнавателна информация за евентуални атаки срещу Иран, използвайки своите сензорни решетки.

Остава несигурно дали собствените разузнавателни средства на иранските въоръжени сили са предоставили индикация за разполагане на THAAD в Йордания, дали са били информирани от Китай или са открили разполагането едва след предоставяне на търговски сателитни изображения. Изразена е възможността Китай да се е опитал да сигнализира на Съединените щати и техните стратегически партньори, че ще предостави разузнавателна подкрепа за ирански ответни удари, като по този начин засили способността на страната за възпиране и потенциално помогне за възпиране на атака, водена от САЩ. Подобренията в орбиталното разузнаване направиха дори някои от най-чувствителните наземни разполагания открито видими, въпреки че понякога са били предприемани крайни мерки, като например заглушаването на сателити, като пример за това е заглушаването от страна на Израел на сателитното покритие на неговите авиобази след ирански ракетни атаки, за да се предотврати извършването на оценки на бойните щети, пише Military Watch Magazine.

Американската армия в момента разполага само с осем батареи THAAD и много ограничен арсенал от прехващачи земя-въздух, което прави разполагането на батарея в Йордания, след предишно разполагане на поне една батарея в Израел от октомври 2024 г., изключително важно.

Системата претърпя първия си високоинтензивен боен тест от 13 до 25 юни 2025 г.,

когато беше използвана за отблъскване на ирански ответни удари срещу Израел, след като Израел започна мащабна въздушна атака срещу Иран на 13 юни. Армията на САЩ изразходва над 150 противобалистични ракети-прехващачи от системата THAAD за пресичане на атаки с ирански балистични ракети, което представлява над 25 процента от общия арсенал на армията, разположен по целия свят. Всяко изстрелване на противобалистични ракети THAAD струва приблизително 15,5 милиона долара, като защитата на израелското въздушно пространство с помощта на тези системи в продължение на 11 дни се оценява на над 2,35 милиарда долара. Смята се, че това е само малка част от сумите, изразходвани за противоракетна отбрана, като Израел използва собствена многопластова противоракетна мрежа, докато разрушителите на ВМС на САЩ изразходваха значителни количества противобалистични ракети SM-3 и SM-6.

Въпреки изключителните разходи за използване на системата, ефективността на THAAD е поставена под сериозен въпрос, като способността ѝ да защитава израелската територия се оказва ограничена, тъй като иранските удари причиняват огромни щети на военни и стратегически цели в цялата страна.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отбеляза дни след края на военните действия:

„Особено през последните няколко дни Израел беше ударен наистина силно. Тези балистични ракети, момчета, те разрушиха много сгради“, като други източници от двете страни стигат до подобни заключения.

През юни Иран използва ограничено новата си балистична ракета Fattah, която е първата, интегрираща хиперзвуково планиращо превозно средство, и предизвика значително безпокойство сред израелското военно ръководство, подхранвайки призивите за дълбоко преразглеждане на плановете на Израел за противоракетна отбрана. Не се очаква THAAD да е способна да прихваща подобни атаки, което утежнява проблема с високата уязвимост на системата от претоварване. Възможността Fattah и други усъвършенствани ракети да бъдат използвани за поразяване на батареи THAAD на земята и по този начин да унищожат много ценна цел, като същевременно служат като умножител на силата за останалата част от арсенала, остава значителна.