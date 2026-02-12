Турция обявява, че се включва в регионалната надпревара в ядреното въоръжаване, Путин призовава за възпиране на този процес

Турция не изключи възможността да се присъедини към регионалната надпревара във въоръжаването на ядрени оръжия поради опасения относно амбициите на Иран. Путин заяви, че световните ядрени сили трябва „да се държат отговорно“ и да обезкуражат надпреварата във въоръжаването, пише Newsweek.

Анкара се опитва да не нарушава крехкия баланс на силите в Близкия ИФзток, тъй като това може да провокира пълномащабна надпревара в ядреното въоръжаване.

Турция обаче може да бъде принудена да се присъедини към подобен процес в случай на по-нататъшна ескалация на заплахите.

Изявлението на турския външен министър Хакан Фидан идва на фона на нарастващото напрежение между САЩ и Иран заради ядрената програма на Техеран.

Турция обвини Израел, че притежава ядрени оръжия, подчертавайки, че това подкопава регионалната стабилност - твърдение, което Израел традиционно нито потвърждава, нито отрича, според Bloomberg.

Според Фидан, разработването на ядрени оръжия „трябва да се разглежда в по-широк контекст“, защото е „стратегически въпрос от най-високо ниво“.

Той подчерта, че Турция няма собствена ядрена оръжейна програма и е страна по Договора за неразпространение на ядрени оръжия.

В момента страната изгражда първата от трите атомни електроцентрали, предназначени изключително за производство на електроенергия.

Военната ядрена програма на Иран може да предизвика верижна реакция на разпространение на ядрени оръжия в региона. Саудитска Арабия, в частност, вече е заявила готовността си да следва този път, въпреки че в момента не разполага с необходимите технологични възможности.

Турция разполага с десетки американски ядрени бойни глави във военновъздушната база Инджирлик в провинция Адана като част от механизмите на НАТО, но няма правомощия да ги транспортира или използва в бойни действия.

Коментирайки разговорите между САЩ и Иран, които се проведоха в Оман в петък и се очаква да продължат тази седмица, Фидан подчерта, че въздушните удари „няма да доведат до смяна на режима“ в Техеран и Близкия Изток не може да издържи на друга голяма война.

„Има баланс на силите и нарушаването му би засегнало сериозно духа на сътрудничество в региона. Второ, подобно развитие би могло да тласне други страни – тези със собствени проблеми с Иран – също да се стремят към ядрени оръжия“, каза Фидан.

„А това от своя страна би могло да ни принуди да се присъединим към една и съща надпревара, независимо дали искаме или не. Така че не мисля, че това би било от полза за региона.“

Путин се противопоставя на разширяването на „клуба на ядренооръжените държави“. Той призовава този процес да бъде обезкуражен.

На 28 януари беше съобщено, че Швеция е провела предварителни консултации с Франция и Обединеното кралство относно евентуално сътрудничество в областта на ядреното възпиране.

Полша показа готовността си да се въоръжи с ядрени оръжия, било то за да ги притежава, било то за да ги произвежда.

Изявленията бяха направени на фона на по-широки дискусии относно укрепването на европейската автономност в областта на сигурността в рамките на НАТО, особено предвид несигурността около дългосрочните ангажименти на Съединените щати и продължаващото високо ниво на геополитическо напрежение.

В отговор на забележките на най-високия дипломат на Турция, Кремъл заяви, че световните ядрени сили трябва да „се държат отговорно“ и да обезкуражат надпреварата във въоръжаването, според Newsweek.

Съединените щати преговарят по ядрения въпрос с Иран с оглед на ново споразумение, след като заплашиха Техеран с нови военни атаки.

Иран отрича, че се опитва да създаде ядрена бомба, но разполага със запаси от уран, който е обогатил до ниво, надвишаващо гражданските енергийни нужди. Президентът Доналд Тръмп заяви, че никога няма да позволи на Иран да разработи ядрено оръжие.

„Вярваме, че всички страни от „ядрения клуб“ ще се държат отговорно, за да не предоставят дори и най-малък претекст и да не допуснат никаква проява на ядрена надпревара във въоръжаването“, заяви в отговор говорителят на руския президент Владимир Путин Дмитрий Песков, според руска информационна агенция.

Известно е, че девет държави притежават ядрени оръжия, въпреки че само пет от тях са официално признати по силата на ДНЯО: Съединените щати, Русия, Китай, Франция и Обединеното кралство.

Всички те са разработили своите ядрени арсенали преди 1967 г. и са класифицирани в международното право като „държави с ядрено оръжие“.

Другите четири държави, за които е известно, че притежават ядрени оръжия, но не са признати от ДНЯО, са Индия и Пакистан, които са ги разработили извън ДНЯО; Северна Корея, която се оттегли от ДНЯО и проведе тестове, като твърди, че разполага с арсенал от оръжия; и Израел, който никога не е потвърждавал притежанието си от тях, водейки политика на неяснота.

САЩ и Русия заедно притежават около 90% от световните ядрени оръжия, като всяка от тях има над 5000 ядрени бойни глави, според Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI).