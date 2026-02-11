Най-малко десет загинали при масова стрелба в Канада

Молитвите и най-дълбоките ми съболезнования са със семействата и приятелите, каза Карни
Десет души са убити при масова стрелба в североизточна Британска Колумбия, съобщава Reuters. Канадската полиция съобщава, че 10 души са загинали, включително заподозреният, при масова стрелба, която изглежда е била насочена към гимназия в северната част на Британска Колумбия.
На брифинг за медиите полицията съобщи, че шестима души са открити мъртви в училище „Тъмблър Ридж“. Друг човек е починал по пътя към болницата, а други двама са открити мъртви в жилище в общността с по-малко от 2500 души. Заподозреният е намерен мъртъв, съобщиха още от полицията.
Нина Кригер, министърът на обществената безопасност на провинцията, похвали Кралската канадска конна полиция за бързата реакция.
#BREAKING: 10 dead including shooter 25+ injured in Tumbler Ridge school shooting 💔— RTN (@RTNToronto) February 11, 2026
RCMP says a female suspect with brown hair was found dead with an apparent self-inflicted injury! 🚨🇨🇦 pic.twitter.com/4n85Chngl5
Премиерът на Канада Марк Карни трябваше да лети за конференцията по сигурността в Мюнхен, но отложи плановете след масовата стрелба, съобщиха от офиса му.
Марк Карни реагира на стрелбите в изявление в социалната мрежа X, казвайки, че е „съкрушен“
„Молитвите и най-дълбоките ми съболезнования са със семействата и приятелите, които са загубили близки при тези ужасяващи актове на насилие. Присъединявам се към канадците в скръбта с онези, чийто живот е променен необратимо днес, и в благодарност за смелостта и безкористността на първите реагиращи, които рискуваха живота си, за да защитят своите съграждани. Способността ни да се обединяваме в кризи е най-доброто от нашата страна – нашата съпричастност, нашето единство и нашето състрадание един към друг.“
I am devastated by today’s horrific shootings in Tumbler Ridge, B.C. My prayers and deepest condolences are with the families and friends who have lost loved ones to these horrific acts of violence.— Mark Carney (@MarkJCarney) February 11, 2026
I join Canadians in grieving with those whose lives have been changed…