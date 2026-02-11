Най-малко десет загинали при масова стрелба в Канада

Кадър: Х (Twitter)

Десет души са убити при масова стрелба в североизточна Британска Колумбия, съобщава Reuters. Канадската полиция съобщава, че 10 души са загинали, включително заподозреният, при масова стрелба, която изглежда е била насочена към гимназия в северната част на Британска Колумбия.

На брифинг за медиите полицията съобщи, че шестима души са открити мъртви в училище „Тъмблър Ридж“. Друг човек е починал по пътя към болницата, а други двама са открити мъртви в жилище в общността с по-малко от 2500 души. Заподозреният е намерен мъртъв, съобщиха още от полицията.

Нина Кригер, министърът на обществената безопасност на провинцията, похвали Кралската канадска конна полиция за бързата реакция.

Премиерът на Канада Марк Карни трябваше да лети за конференцията по сигурността в Мюнхен, но отложи плановете след масовата стрелба, съобщиха от офиса му.

Марк Карни реагира на стрелбите в изявление в социалната мрежа X, казвайки, че е „съкрушен“

„Молитвите и най-дълбоките ми съболезнования са със семействата и приятелите, които са загубили близки при тези ужасяващи актове на насилие. Присъединявам се към канадците в скръбта с онези, чийто живот е променен необратимо днес, и в благодарност за смелостта и безкористността на първите реагиращи, които рискуваха живота си, за да защитят своите съграждани. Способността ни да се обединяваме в кризи е най-доброто от нашата страна – нашата съпричастност, нашето единство и нашето състрадание един към друг.“

