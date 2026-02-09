Паника на борда на Wizz Air: Изтребители бяха изпратени към полет до Лондон поради предполагаем тероризъм

Изтребители са били изпратени на летище Бен Гурион в неделя за пътнически полет на Wizz Air от Лондон до Тел Авив, който се е готвил за кацане поради предполагаем инцидент със сигурността.

Двойка, пътуваща до Израел с полет W95310 на Wizz Air, съобщи, че на един от телефоните им се е появила думата „терорист“ на арабски език.

Опасявайки се от заплаха за сигурността, екипажът съобщил за инцидента в Тел Авив, откъдето били изпратени изтребители, за да прехванат самолета. Оказало се, че детето на двойката е преименувало мрежата на телефона на родителите си на шега.

Самолетът кацна благополучно на летище Бен Гурион. Във всеки случай пътниците бяха подложени на проверка за сигурност след кацане.

Ако двойката беше спазила правилата и беше държала мобилните си телефони в режим „самолет“ до кацането, това нямаше да се случи, според унгарската преса.

Говорител на Израелската летищна администрация (IAA) заяви пред Times of Israel, че „поради подозрително поведение в самолета, силите за сигурност са действали съгласно процедурите за подобни инциденти“ и добави, че „инцидентът е приключен“.

В неделя следобед властите потвърдиха, че съмнението за инцидент със сигурността е официално оттеглено. Говорителят заяви:

„Самолетът кацна и се оказа, че не е имало истински инцидент“.

След като му беше позволено да кацне с военен ескорт, самолетът беше насочен към уединена зона на пистата на летището в Тел Авив. Самолетът беше посрещнат от израелската полиция и охранителни сили.

След това всички пътници бяха слезли от самолета и претърсени, а целият багаж беше щателно претърсен за експлозиви и други заплахи за сигурността.

Не са открити взривни вещества, а „подозрителното поведение“ е било сметнато за злонамерена шега или сериозна грешка от страна на лицето на борда, пише още 24hu.