САЩ обвини Китай в провеждане на тайни ядрени опити

САЩ обвиниха Китай в провеждането на тайни ядрени опити, в момент, когато Вашингтон иска Пекин да се включи в договор за контрол на въоръженията заедно с Русия, предаде Франс прес.

"Днес мога да разкрия, че американското правителство е наясно, че Китай е провел ядрени опити", включително подготовка за опити с мощност от "няколко стотици тона", заяви Томас ДиНано, заместник-държавен секретар, отговарящ за контрола над въоръженията, пред Конференцията по разоръжаване в седалището на ООН в Женева.

Той обвини китайската армия, че е "се опитала да скрие тези опити от останалата част на света". За целта е бил използван "метод, целящ да намали ефективността на сеизмичния мониторинг".

Според него Китай е провел такъв ядрен опит на 22 юни 2020 г.