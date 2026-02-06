Нова теория поставя под въпрос разбирането ни за центъра на галактиката

Проучването разглежда така наречените S-звезди

В продължение на около половин век астрономите са до голяма степен убедени, че нашата галактика крие чудовищна черна дупка в сърцето си.

Тази теория сега е оспорена от провокативна конкурентна идея: че центърът на Млечния път вместо това съдържа гигантски възел от тъмна материя, мистериозно и невидимо ядро ​​с гравитационно привличане, достатъчно мощно, за да оформи цялата галактика.

Идеята за централна черна дупка се появява в края на 60-те и началото на 70-те години на миналия век, когато радиоастрономите за първи път откриват интензивен, компактен източник на радиация в посока на съзвездието Стрелец, пише The Times.

До 90-те години на миналия век наблюденията на звезди, които се въртят около очевидно празен участък от космоса, затвърждават подозрението. Единственият правдоподобен виновник, изглежда, е свръхмасивна черна дупка, образувание с няколко милиона пъти по-голяма маса от нашето Слънце, компресирано в област, по-малка от нашата слънчева система.

Доказателствата бяха толкова убедителни, че наличието на този обект, известен като Стрелец A* — произнася се „Стрелец А-звезда“ — беше широко прието. И въпреки това, в науката, дори най-внушителните идеи понякога разкриват тънки пукнатини.

Проучване, публикувано в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, предполага, че гравитационният тиранин в центъра на Млечния път може вместо това да е огромна концентрация на тъмна материя, неуловимо вещество, което никога не е било наблюдавано директно, но се смята, че съставлява по-голямата част от масата на Вселената.

Проучването разглежда така наречените S-звезди, клъстер от звезди, орбитиращи изключително близо до галактическия център. Те се движат с изключителни скорости, изпълнявайки тесни обиколки около нещо невидимо. В продължение на десетилетия техните орбити се считат за доказателство за свръхмасивна черна дупка, чиято гравитация би била достатъчно силна, за да задвижи такова неистово движение.

Новото изследване обаче твърди, че тъмната материя може да даде по-елегантно обяснение.

Това предполага, че ако тъмната материя е съставена от субатомни частици, известни като фермиони, те биха могли да образуват необичайна структура: свръхплътно централно ядро, обвито в много по-голям, дифузен ореол.

Компактното ядро ​​би могло да имитира привличането на черна дупка достатъчно близо, за да насочва близките S-звезди. Междувременно, по-широкият ореол би могъл да обясни финото забавяне на въртенето на Млечния път по-далеч от центъра, модел, известен като кеплеров спад.

Идеята може също да се вписва, добавят авторите, с най-прекия поглед към центъра на Млечния път, постигнат досега. По-ранно проучване разглежда какво би се очаквало, ако енергичен, светещ газ и прах се вихрят около ядро ​​от тъмна материя. То стига до заключението, че светлината би създала сянка, която би изглеждала забележително подобна на известно изображение, заснето от телескопа Event Horizon на обекта в центъра на нашата галактика.