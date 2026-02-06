Тежкотоварните Apache и Chinook се подготвят за бързо разгръщане в Източна Европа

През януари 2025 г. армията на Съединените щати деактивира своята 5-та ескадрила

12-та бойна авиационна бригада на американската армия проведе обучение по авиационна маневра и поддръжка в Германия, фокусирано върху използването на ударни хеликоптери AH-64E Apache и тежкотоварни хеликоптери CH-47F Chinook за високотемпературна въздушна мобилност. Германия остава основният център, през който се очаква бойната мощ, логистиката и подкрепленията на членовете на НАТО да се движат към източния фланг на алианса, като упражненията демонстрират високи нива на мобилност в рамките на военните действия. Валидирането на товара на подвеса на CH-47F Chinook позволява преместването на тежко оборудване, когато пътната инфраструктура е неизползваема, като всеки от тях може да транспортира 155-милиметрови артилерийски оръдия, инженерни мостови участъци, компоненти на системи за противовъздушна отбрана с голям обсег и широк спектър от други видове активи по въздух. Очаква се на Apaches да се разчита за роли на далечно въоръжено разузнаване и ескорт в подкрепа на операциите на Chinook, пише Military Watch Magazine.

Въпреки че Apache е един от най-старите типове бойни хеликоптери в света, които все още се произвеждат, новият вариант AH-64E може да се похвали с цифрова свързаност, екипиране на пилотирани и безпилотни вертолети и възможности за обмен на данни, които позволяват на екипажите да получават данни от широк спектър от наземни и въздушни средства, което го прави изключително ефективен в ескортните роли. Въпреки че възможностите на Chinook за тежки осветителни сили са по-малки от тези на руския Ми-26, а възможностите за бой на далечни разстояния на Apache - от тези на много по-новите руски конструкции Ми-28 и Ка-52, хеликоптерните флотилии на НАТО далеч превъзхождат тези на руските въоръжени сили. НАТО също така се възползва от значително по-голяма стратегическа дълбочина, което позволява средствата да бъдат транспортирани до Германия от Съединените щати с транспортни самолети с фиксирани крила като C-5 и C-17, преди да бъдат разположени в Източна Европа с помощта на авиация с въртящ се двигател, както беше симулирано в последните учения.

Участвайки в последните учения заедно с армията на САЩ, Кралската нидерландска армия използва както Apache, така и Chinook, което позволява на двамата съюзници да репетират идентични процедури, конфигурации за прашка, тактики за ескорт и координация във въздушното пространство. Очаква се това да проправи пътя за функционирането на смесени американски и холандски авиационни елементи като единен интегриран пакет по време на война. Тези учения са отговор на промените в начина, по който се очаква да действат ударните хеликоптери в Европа, тъй като напредъкът в технологиите за дронове и ракети направи наземната логистика по-уязвима. Нарастващите възможности за борба въздух-въздух на евтините безпилотни летателни апарати с голям обсег на действие повдигнаха сериозни въпроси относно оцеляването на винтокрилите самолети, дори когато действат дълбоко зад приятелски линии.

Решението на южнокорейското министерство на отбраната през 2025 г. да намали поръчките си за Apache беше широко интерпретирано от анализаторите като отговор на демонстрираната уязвимост на хеликоптерите, включително усъвършенстваните ударни хеликоптери, към атаки с дронове, по-специално в украинския театър на военните действия. През януари 2025 г. армията на Съединените щати деактивира своята 5-та ескадрила въздушна кавалерия, 17-ти кавалерийски полк, ескадрила от разузнавателни и атакуващи хеликоптери, която е разположена в Южна Корея повече от три години. Това беше интерпретирано като вероятен отговор на същите тенденции. Понякога са били изразявани и опасения относно надеждността на Apache, особено след като четири Apache се разбиха само за 44 дни в началото на 2024 г., включително два само за три дни през март същата година.