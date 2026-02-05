Германското разузнаване: Реалните военни разходи на Русия изяждат половината й бюджет

Реалните военни разходи на Русия са с 66% по-високи от официално декларираните, включително с класифицираните пера. Това показват данни от анализ на Федералната разузнавателна служба на Германия (BND).

От началото на войната срещу Украйна през февруари 2022 г., бюджетът за отбрана на Русия се увеличава рязко всяка година, посочват от службата.

Според по-широката класификация на НАТО, която освен преките разходи за армията, включва например и строителните проекти на Министерството на отбраната, ИТ-проекти за армията, социални разходи за членовете на въоръжените сили и др., миналата година руската хазна е похарчила 250 милиарда евро за вместо декларираните 150 милиарда евро.

В резултат на това, според оценките на BND, военната машина на Владимир Путин е погълнала половината от руския бюджет, или 10% от БВП.

По официални данни на руското МФ, бюджетните разходи за 2025 г. възлизат на 505 млрд. евро, приходите - 439 млрд. евро, а дефицитът - 66,4 млрд. евро.

През 2024 г., според класификацията на НАТО, военните разходи на Русия са достигнали 200 милиарда евро - с 62 милиарда евро повече, отколкото според руските бюджетни стандарти. През 2023 г., при официални разходи от 82 милиарда евро, реалните военни разходи са били 136 милиарда евро, а през 2022 г. - 106 милиарда евро вместо 64 милиарда евро, според разузнавателната агенция.

„Тези средства се използват не само за войната срещу Украйна, но и за по-нататъшното развитие и разширяване на военния потенциал, особено близо до източния фланг на НАТО. Тези цифри ясно демонстрират нарастващата заплаха за Европа от Русия“, пише BND.