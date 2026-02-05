САЩ и Русия преговарят за удължаване на договора за контрол върху стратегическите ядрени оръжия

САЩ и Русия са близо до споразумение за продължаване на спазването на изтичащия договор за контрол върху стратегическите ядрени оръжия СТАРТ след изтичането му в четвъртък, съобщава Axios, позовавайки се на трима източници, запознати с тези разговори.

Според източници на изданието, страните са близо до споразумение, но проектът все още изисква окончателно одобрение от президентите на двете страни. По думите им, преговорите са продължили през последните 24 часа в Абу Даби, но все още не е постигнато окончателно споразумение.

СТАРТ е последният действащ договор, който ограничава ядрените арсенали на Съединените щати и Русия, две страни, които заедно притежават приблизително 85% от всички ядрени бойни глави в света. Документът определя ограничения за броя на разположените бойни глави на междуконтинентални ракети, подводници и стратегически бомбардировачи и предвижда механизми за взаимна прозрачност.

Остава неясно дали споразумението ще бъде формализирано като продължение на договора или ще бъде временно – например шестмесечно – поемане на ангажимент от страните да спазват неговите разпоредби след изтичане на текущия срок.

Доналд Тръмп многократно е говорил за необходимостта от разрешаване на въпроса за ядрените оръжия и ангажиране на Китай в преговори за контрол върху въоръженията. В четвъртък говорителят на китайското външно министерство Лин Джиен заяви, че китайските власти в момента не смятат, че има нужда от преговори за ядрените оръжия.

На 22 септември 2025 г. Владимир Путин заяви, че за да избегне по-нататъшна надпревара в стратегическите въоръжавания и да осигури приемливо ниво на предвидимост и сдържаност, Русия е готова да продължи да се придържа към ограниченията на Договора в продължение на една година след изтичането му на 5 февруари 2026 г.