Руски шпионски сателити са прихванали ключови европейски спътници, пише Financial Times. Европейски експерти по сигурността смятат, че два руски космически апарата са прихванат съобщенията на най-малко десетина ключови спътника на Европа над континента.

От медията допълват, че според официални източници, такива прехватки не само застрашават поверителната информация, предавана от спътниците, но и биха могли да позволят на Москва да манипулира орбитите им или дори да предизвика падането им.

Военните и гражданските космически агенции в Западна Европа проследяват действията на „Луч-1“ и „Луч-2“ от години, отбелязвайки многократни подозрителни маневри и рисковани сближавания с някои от най-важните геостационарни европейски спътници. Те обслужват както континента, включително Великобритания, така и значителни части от Африка и Близкия изток.

От изстрелването си през 2023 г. „Луч-2“ е приближил поне 17 европейски спътника, обслужващи търговски и държавни цели. Според данните от орбитата и наземните наблюдения, двата руски апарата са се задържали близо до спътниците в продължение на седмици, особено през последните три години.

„И двата спътника са заподозрени в радиоелектронно разузнаване“, коментира генерал-майор Михаел Траут, началник на космическото командване на германските въоръжени сили, в интервю за Financial Times.