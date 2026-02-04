Турция пусна „рояк смърт“: 20 бойни дрона атакуваха цели едновременно (ВИДЕО)

Турски оператор едновременно е контролирал 20 дрона Kargu, които са поразили три различни цели по време на демонстрационни тестове. Това е първият тест в Турция на рояк безпилотни летателни апарати с бойни глави, пише Defense Express.

Рояците от дронове са технология, която все още не е напълно използвана на бойното поле.

На изпитанието в полигона „Генерал Нахит Шеногул“ в Анкара присъстваха редица високопоставени представители на турската армия и президентът на SSN (Турската агенция за отбранителна промишленост) Халук Гьоргюн.

Турската отбранителна компания STM, лидер в отбранителния сектор, обяви, че е провела първия тест в Турция на рояк безпилотни летателни апарати с бойна глава.

В официално прессъобщение STM заявява, че е постигнала исторически успех в създаването на роякова технология за изстрелване на дронове и че рояковият интелект е с разпределена архитектура, създаден изключително въз основа на алгоритми, изчислени от турски експерти.

Това беше използвано за управление на дронове по време на демонстрационни тестове, при които 20 дрона Kargu, оборудвани с бойни глави, бяха обединени в един рояк, под контрола на един оператор.

След изстрелването, дроновете автономно пристигнаха на мястото на мисията, разделиха се на три подгрупи и - вече под командването на оператора - едновременно атакуваха тези три цели.

Defense Express отбелязва, че съдейки по публикуваните снимки и видеоклипове, целите на дроновете са били конвенционални пехотни групи, разположени на сравнително малко разстояние една от друга, но това са първите подобни тестове, чиято цел е била да се демонстрира технологията.

Дроновете в рояк могат да бъдат оборудвани с различни видове боеприпаси и са способни да разграничават целите.

За тестовете е избрана най-ефективната бойна глава с въздушен взрив за унищожаване на пехотни цели.

STM е произвела технологията по такъв начин, че всеки дрон може да взема решения самостоятелно, така че задачата да бъде изпълнена, дори ако друг дрон или част от дроновете в групата, или дори отделна група, по една или друга причина, не може да изпълни възложената мисия.

Твърди се, че дроновете в рояк могат да бъдат оборудвани с различни видове бойни глави/боеприпаси и са способни да разграничават цели, избирайки да поразят тази, която е подходяща за бойната глава, с която са въоръжени, независимо дали става въпрос за пехотни цели или бронирани машини.

Освен това, ако е необходимо, по време на мисията, задачите за рояка дронове могат да бъдат променени на нови, а подгрупите могат да бъдат разделени на по-малки, за да изпълняват нови задачи.