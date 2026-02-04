Подробности за убийството на сина на Муамар Кадафи - Сейф ал Ислам

Още по темата: Убиха сина на Муамар Кадафи - Сейф ал Ислам 04.02.2026 07:30

Смъртта на сина на бившия либийски диктатор Муамар Кадафи - Сейф ал Ислам Кадафи, застрелян от въоръжени мъже в Либия, е сред водещите теми в световните медии днес.

Синът на Кадафи беше убит след почти 15 години на много особено "бягство", отбелязва френският в. "Фигаро", като цитира един от неговите съветници, Абдула Османа Абдурахим. В съобщение, подписано от "политическия екип" на Сеиф ал Ислам и публикувано в страницата във "Фейсбук" на Абдула Абдурахим, се посочва, че мъжът, считан за наследник на либийския лидер, е бил убит.

"Четирима маскирани предатели нахлуха в дома на Сейф ал Ислам Кадафи и изключиха камерите в жалък опит да заличат следите от своето отвратително престъпление. Мъченикът се изправи срещу тях в героична конфронтация, напредвайки без да отстъпва, докато Бог не го прибра до себе си като свой мъченик и свидетел на трагедията на родината му", се посочва в съобщението.

Въпреки че самоличността на убийците и мотивите им все още не са ясни, смъртта на Сейф ал Ислам вече се разглежда като събитие с потенциално политическо значение.

Сейф ал Ислам беше смятан някога за най-влиятелния човек в страната след баща си, управлявал богатата на петрол африканска държава в продължение на над четири десетилетия, отбелязва британският в. "Телеграф". Той ръководеше преговорите за ликвидирането на оръжията за масово унищожение в Либия и договори компенсации за семействата на жертвите от атентата, извършен през 1988 г. срещу "полет 103" на ПанАм над Локърби. Решен да избави Либия от статута ѝ на страна, низвергната от всички, Сейф ал Ислам започна диалог със Запада и се провъзгласи за реформатор, призовавайки за конституция и зачитане на човешките права.

Възпитаник на Лондонското училище по икономика и владеещ английски език, някога той беше считан от много правителства за приемливото, приятелски настроено към Запада лице на Либия. Но когато през 2011 г. избухна бунт срещу дългото управление на Кадафи, Сейф ал Ислам незабавно избра лоялността към семейството и клана пред многобройните си приятелства и се превърна в ръководител на бруталното потушаване на бунта. Той наричаше бунтовниците "плъхове" и обещаваше правителствените сили да се бият до последния човек. Сейф ал Ислам говореше и за "реки от кръв", които ще се пролеят в Либия.

Сейф ал Ислам, който е издирван от Международния наказателен съд за престъпления срещу човечеството, може да се превърне в мъченик, заради начина, по който умря", предупреждава коментаторът Емад Бади, цитиран от френския в. "Либерасион".

Дълго време задържан в Зинтан, през 2015 г. той беше осъден на смърт след експедитивен процес, преди да получи амнистия.

До обявяването на смъртта му не беше известно къде се намира. През 2021 г., въпреки че беше издирван, той се кандидатира за президент на Либия, разчитайки на подкрепата онези, които изпитваха носталгия по стария режим. В крайна сметка изборите не се състояха.

Според Емад Бади смъртта на Сейф ал Ислам "може да го превърне в мъченик в очите на значителна част от населението, като същевременно промени избирателното равновесие, премахвайки една от основните пречки пред президентските избори". Причината е, че "кандидатурата му и шансовете му за успех (бяха) централна точка на спорове", обяснява той в "Екс".