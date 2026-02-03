„Завръщане от отвъдното": Новата мода – инжекции с мазнини от починали донори

Жени плащат десетки хиляди долари за процедурата

В търсене на „перфектната фигура“ все повече жени се обръщат към нова и необичайна процедура – инжекции с мазнини, извлечени от починал донор. Услугата, предлагана от компанията AlloClae в Ню Йорк, струва десетки хиляди долари и се използва за нехирургични корекции като мини-бразилски лифтинг на дупето и уголемяване на гърдите, съобщава New York Post.

„В началото може да звучи шокиращо, но тъкан от починал донор се използва в медицината от десетилетия“, казва Стейси, 34-годишна финансова специалистка от Манхатън, която е сред първите клиенти. Тя е платила 45 000 долара за процедурата, за да коригира вдлъбнатини на бедрата си и да направи лек лифтинг на дупето след неуспешна липосукция.

Процедурата използва внимателно подбрани мазнини от дарени телеса, които са стерилизирани и лишени от ДНК на донора.

„Все едно рециклираме“, коментира Стейси. Донорите трябва да са навършили 18 години и да нямат определени медицински състояния, а мазнините се предоставят чрез официална програма в щата Ню Йорк.

Според пластичния хирург Дарън Смит, който извършва процедурите, продуктът „AlloClae“ осигурява готов за употреба обем, особено за пациентки, които са слаби или са загубили много мастна тъкан. „Това е чудесна алтернатива за тези, които не искат да подлагат тялото си на допълнителна липосукция“, обяснява той.

Процедурата е търсена и сред хора, които са отслабнали с помощта на популярни лекарства като Ozempic и Mounjaro, тъй като инжекционните мазнини позволяват възстановяване на загубения обем на определени места.

„AlloClae запазва естествената структура на мастните клетки, осигурявайки обем и подкрепа“, казва Смит. Резултатите изглеждат естествени, а времето за възстановяване е минимално – пациентите могат да се върнат към ежедневните си дейности още същия ден, с изключение на натоварващи упражнения.

Много клиентки, включително и известни личности от Upper East Side и телевизионни риалити звезди, вече се възползват от процедурата. Според специалистите, комбинацията на AlloClae с други нехирургични техники дава естествен вид на гърдите и бедрата, без нуждата от инвазивни операции и дълъг период на възстановяване.