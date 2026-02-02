Според Бен Ходжис Русия е в "абсолютна война" с Европа

Бен Ходжис, бивш командващ генерал на американската армия в Европа, предупреди, че "Русия е в абсолютна война с Европа, дори и да не го признаваме или да не искаме да го повярваме'', предава The Guardian.

В изказването си на конференция в Осло, Ходжис заявява, че описването на действията на Русия като "хибридна война'' е "ужасно'' и подвеждащо, тъй като не отразява правилно мащаба на враждебните действия на Русия.

Той предупреждава, че руснаците искат европейците да "престанат да подкрепят Украйна'' и "докато не можем да наложим последствия на руснаците за това, което правят, то ще продължава всеки ден''.

Той добавя, че Европа трябва да се съсредоточи върху подкрепата за Украйна и изграждането на нейните отбранителни способности.

"Европа абсолютно може да се защити сама. Моля, спрете да се оплаквате. Защо толкова много се оплаквате, че САЩ ще си тръгнат, какво ще правим? Хайде".

"... Европа... защо сме толкова уплашени: "моля, не напускайте...'' Моля, изправяйте се срещу моя президент. Дръжте ни отговорни. Накарайте ни да спазваме обещанията си".

Ходжис изразява и гнева си към Доналд Тръмп и неотдавнашните изказвания на министъра на отбраната Пийт Хегсет, като заявява, че му ''прилошава" да чува коментарите на президента за жертвата на НАТО в Афганистан.

"Какво прави НАТО успешна? Причината, поради която Съветският съюз никога не ни е атакувал по конвенционален начин... не е, че сме инвестирали милиарди долари в оборудване. Причината е, че те винаги са знаели, че всички ние ще се появим'', заявява той.

Бен Ходжис предупреждава, че "тази хартия за подложка за птичи клетки, известна като Стратегия за национална сигурност'', рискува да изолира съюзниците на САЩ в Европа.