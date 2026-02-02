Исторически пробив: Япония извлече редкоземни елементи от 6000 метра дълбочина

Япония съобщи, че е извършила успешно извличане на седименти, съдържащи редкоземни елементи, от дълбочина около 6000 метра в океана. Според Токио това е първият в света подобен опит за добив на ценни ресурси при толкова екстремни условия, предаде АФП.

Говорителят на японското правителство Кей Сато уточни, че предстои детайлен анализ на пробите, включително определяне на точните количества редкоземни елементи. По думите му откритието е „значимо постижение“, което има ключово значение както за икономическата сигурност на страната, така и за развитието на дълбоководните морски технологии.

Пробите са били извлечени от изследователския кораб „Чикю“, който в средата на януари е започнал мисия край отдалечения остров Минами Торишима в Тихия океан. Районът отдавна се разглежда като потенциално богат на стратегически полезни изкопаеми.

Новината идва на фона на засилено напрежение между Япония и Китай. Пекин, който е най-големият доставчик на редкоземни елементи в света, ограничи износа на определени продукти с „двойна употреба“ за Япония – стоки, които могат да имат и военни приложения. Това допълнително изостри опасенията в Токио за евентуално прекъсване на доставките на ключови суровини.

Редкоземните елементи включват 17 вида метали, които са незаменими за редица стратегически сектори – от автомобилостроенето и възобновяемата енергия до цифровите технологии и отбраната. Те се използват при производството на мощни магнити, електронни компоненти и катализатори, а добивът им е сложен и изключително скъп.