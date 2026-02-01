Starlink спря интернета на руските дронове, Киев благодари на Илон Мъск

Компанията SpaceX на милиардера Илон Мъск е предприела мерки да спре използването на нейната сателитна система Starlink от страна на Русия, която контролира с помощта на високоскоростния спътников интернет ударните и разузнавателните си дронове във войната с Украйна.

Преди седмица в медиите се появиха съобщения, че руските войски все по-често използват Starlink в атакуващите си дронове в опит да избегнат украинската система за противовъздушна отбрана. Според Институтът за изследване на войната (ISW), руснаците инсталират Starlink на своите БЛА „Молния-2“. В същия ден украинският министър на отбраната Михайло Федоров съобщи, че украинското Министерство на отбраната незабавно се е свързало със SpaceX, за да разреши този проблем.

Руски дрон камикадзе BM-35 с терминал Starlink.

Според Мъск мерките, предприети за спиране на неразрешеното използване на Starlink от руските военни, са дали резултати. Изпълнителният директор на SpaceX казва това, общувайки с Федоров в платформата "Х".

„Изглежда, че стъпките, които предприехме, за да спрем неразрешеното използване на Starlink от Русия, са проработили. Уведомете ме, ако е необходимо да се направи нещо друго“, написа Мъск.

Самият Федоров потвърди ефективността на предприетите мерки, отговаряйки на Мъск.

„Тези първи стъпки вече дават осезаеми резултати. Работим в тясно сътрудничество с вашия екип по следващите важни стъпки. Благодарим ви, че сте с нас. Вие сте истински защитник на свободата и истински приятел на украинския народ“, отбеляза министърът на отбраната.

Looks like the steps we took to stop the unauthorized use of Starlink by Russia have worked. Let us know if more needs to be done. — Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2026

Според, съветникът на министъра на отбраната Сергей Бескрестнов написа, че предприетите мерки са засегнали и украински потребители на Starlink.

„Не мога публично да обсъждам всичко, което вече е било, се прави и ще бъде направено, но всички тези действия са насочени към една цел: защита на жителите на страната ни (както военни, така и цивилни) и нашата инфраструктура от заплахата, породена от вражеските атакуващи безпилотни летателни апарати. Искам да подчертая, че настоящите решения са ВРЕМЕННИ (или, казано по друг начин, СПЕШНИ) и ще бъдат заменени от цялостно, добре обмислено решение, което ще отнеме време“, съобщи той.

Руски военни блогъри потвърждават, че Starlink автоматично ограничава на скоростта на предавания интернет при движение на приемника със скорост 75 км/ч, а при 90 км/ч терминалът се изключва. Това ограничение се приляга за всички терминали и засяга полетите както на руски, така и на украински дронове, които обикновено достигат значително по-високи скорости.

Това обаче е временно решение и в момента се разработват „бели списъци“ с украински терминали. Тоест, само онези Starlink-и, които са въведени в специална база данни, ще могат да работят над територията на Украйна.

"В момента е трудно да се каже дали тази система може да бъде заобиколена в бъдеще, така както предишните ограничения бяха заобиколени. Ако не, ерата на БМ-35 и „Молния-2“ със Starlink ще се окаже ярък, но кратък проблясък на фона на цялостното превъзходство на украинските въоръжени сили в дроновете с този тип сателитна комуникация. Освен това съществува значителен риск добавянето в белия списък да спре не само терминалите за дронове, но и всички терминали, използвани от руските въоръжени сили на фронтовата линия", коментира популярният канал "Военен осведомител".