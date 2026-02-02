Терористично предупреждение в Европа: Иранският парламент определя европейските армии като „терористични групи“

Председателят на иранския парламент обяви в неделя въоръжените сили на европейските страни за „терористични организации“ съгласно иранското законодателство. Той предупреди, че ЕС носи отговорност за действията си срещу Корпуса на гвардейците на ислямската революция, съобщава Newsweek.

По време на парламентарно заседание Мохамад Багер Галибаф заяви, че „в съответствие с член 7 от Закона за борба с определянето на Корпуса на гвардейците на ислямската революция като терористична организация, армиите на европейските държави се считат за терористични групи“.

Иранските законодатели носеха униформи на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) по време на парламентарната сесия в отговор на това, което те определиха като „враждебни действия“ на ЕС, целящи да определят IRGC като терористична групировка.

Иранският парламент определи европейските армии като „терористични групировки“

По време на заседанието депутатите скандираха „Смърт за Америка“ и „Смърт за Израел“.

Галибаф заяви, че Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) „е изиграл ключова роля в осигуряването на националната сигурност и е подкрепял иранския народ по време на кризи, включително по време на природни бедствия като наводнения и земетресения, пандемията от COVID-19, усилията за възстановяване и намаляването на бедността“.

Коментарите дойдоха, след като министрите на външните работи на ЕС постигнаха политическо споразумение в четвъртък за определяне на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) като терористична организация.

Решението беше обявено от върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас, която заяви, че това е отговор на това, което тя определи като насилствено потушаване на въстанията в Иран от страна на гвардейците на Корпуса на ислямската гвардия (IRGC).

Напрежението между Техеран и Вашингтон ескалира през последните седмици след изявленията на американския президент Тръмп, че „масивна армада“ се насочва към Иран, както и призива му към Техеран да „седне на масата“ за преговори.

Тревога за тероризъм в Европа

Ирански представители предупредиха, че всяка атака на САЩ ще доведе до „бърз и всеобхватен“ отговор, като същевременно повториха, че Техеран остава отворен за преговори само при условия, които описват като „справедливи, балансирани и непринудителни“.

Според експерти по борба с тероризма, Европа най-вероятно ще види увеличение на предупрежденията за тероризъм, като няколко спонсорирани от Техеран групи се заричат да отмъстят за „преследването на Корпуса на гвардейците на ислямската революция“.

Тези терористични групировки включват Хизбула, Хамас и Ислямски джихад.