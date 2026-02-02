Товарен кораб за Бургас аварира в Босфора

Товарният кораб „Лейди Шам“ (Lady Sham), плаващ под флага на Сан Марино и пътуващ от Истанбул към Бургас, е аварирал снощи при преминаването си през Босфора, съобщиха турски медии.

По данни на телевизия НТВ при маневриране в пролива котвите на кораба са се закачили за неизвестен предмет, вследствие на което плавателният съд е бил повлечен към брега. След подаден сигнал на място незабавно са изпратени екипи на турската брегова охрана.

Корабът е бил изведен от опасната зона с помощта на два влекача и впоследствие закотвен в пристанището Бююкдере, информира „Хабер7“. Според първоначалната информация причината за инцидента е повреда в машинното отделение.

От Генералната дирекция на бреговата охрана на Турция потвърдиха, че е установена авария в двигателя на кораба и увериха, че ситуацията е овладяна без пострадали и без екологични щети.

Инцидентът е предизвикал сериозно напрежение, като турските медии коментираха, че тежък инцидент в Босфора е бил избегнат в последния момент.