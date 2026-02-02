Свят без контрол над ядрените оръжия започва в четвъртък

В четвъртък, 5 февруари, новият договор за намаляване на стратегическите оръжия (СТАРТ) между Русия и Съединените щати ще изтече, с което ще започне ера „без контрол върху ядрените оръжия“, според The Financial Times.

FT нарича перспективите за бъдещи преговори за удължаване „мрачни“ и отбелязва, че анулирането на договора New START може да доведе до нова ера на „ядрена политика на ръба на война между велики сили“.

„Искрено вярвам, че сега сме на прага на нова надпревара във въоръжаването. Не мисля, че през моя живот ще бъде сключен друг договор за контрол върху въоръженията“, каза британският академик и учен Джеймс Актън.

Американски служител също заяви пред FT, че Тръмп иска да запази ограниченията върху ядрените оръжия и да включи Китай в преговорите. Вестникът спекулира, че Тръмп може да се съгласи да спазва новия договор START в последния момент.

На 29 януари прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков обяви, че Русия все още очаква отговор от Вашингтон относно удължаването на договора „Нов СТАРТ“ и че САЩ все още не са обявили решението си. През ноември 2025 г. руският президент Владимир Путин заяви, че ако САЩ не желаят да удължат договора „Нов СТАРТ“, „тогава това не е необходимо“. Преди това, на 22 септември, Путин заяви, че руските власти планират да запазят статуквото, за да избегнат провокиране на надпревара във въоръжаването, и че Русия е готова да се придържа към ограниченията една година след изтичането на договора.

По-рано Западът предупреди за нова надпревара в ядреното въоръжаване поради неудължаването на договора START.