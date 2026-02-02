Доналд Тръмп свали цените на петрола

Още по темата: Тръмп след разговор с Моди: Индия няма да купува петрол от Русия 02.02.2026 19:25

Горивата в България поевтиняха с 1 евроцент за месец

Намалява напрежението в Иран

Петролът рязко поевтиня на международните пазари. Цените на петрола се понижиха с близо 5% в понеделник, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран “води сериозни преговори” с Вашингтон. Това беше прието от инвеститорите като сигнал за значителна деескалация на напрежението със държавата член на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК), предаде Ройтерс.

Цената на петрола сорт Брунт се понижи до около 66 долара за барел, след като рисковете от военен удар намаляха след коментарите на Тръмп през уикенда. Той многократно заплашваше Иран с интервенция, ако страната не се съгласи на ядрено споразумение или продължи с репресиите и убийствата на участници в гражданските протести. Постоянните заплахи подкрепиха цените на петрола през януари, заяви Приянка Сачдева, анализатор в сингапурската компания за търговия с финансови инструменти “Филип Нова”.

“Поевтиняването е подсилено и от подновяването на силата на американския долар, което обикновено прави петрола, деноминиран в долари, по-скъп за купувачите извън САЩ. Това допълнително тежи на цените”, допълва тя.

Пазарът на суров петрол интерпретира думите на Доналд Тръмп като окуражаваща стъпка назад от конфронтацията, което облекчава геополитическата рискова премия, заложена в цената по време на поскъпването от миналата седмица.

Промените на цените на петрола на международните пазари се отразяват на цените по бензиностанциите в България след няколко дни. Причината за тона е, че търговците имат количества горива, които са купени на по-високи цени.

През последния месец цените на бензина и дизела в България се понижиха с около 1 евроцент, показват данни на сайта fuelo.net. Средната цена на бензина A94 e 1,24 евро (2,43 лв.) за литър, а средната цена на дизела е 1,26 евро (2,46 лв.) за литър.