Тръмп след разговор с Моди: Индия няма да купува петрол от Русия

САЩ ще намалят от 25% на 18% общата митническа тарифа за вноса на индийски стоки, Делхи ще направи своята нулева

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е разговарял по телефона с индийския премиер Нарендра Моди, който се е съгласил страната му да спре да купува руски петрол и вместо това да доставя значително повече от САЩ и евентуално от Венецуела. Според него, това ще помогне за прекратяване на войната в Украйна.

„Това ще помогне за прекратяване на войната в Украйна, която се води в момента, където хиляди хора умират всяка седмица“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

„Беше чест да разговарям с индийския премиер Нарендра Моди тази сутрин. Той е един от най-близките ми приятели, силен и уважаван лидер на страната си. Обсъдихме много въпроси, включително търговията и прекратяването на войната между Русия и Украйна.

Той се съгласи да спре да купува руски петрол и значително да увеличи вноса от Съединените щати, а евентуално и от Венецуела. Това ще помогне за КРАЙ на войната в Украйна, която е в ход в момента и отнема хиляди животи всяка седмица!

От приятелство и уважение към премиера Моди и по негово искане, ние се споразумяхме – незабавно – за търговско споразумение между Съединените щати и Индия. Съгласно това споразумение Съединените щати ще въведат намалена реципрочна тарифа, намалявайки я от 25% на 18%. На свой ред Индия също ще започне да намалява своите тарифи и нетарифни бариери срещу Съединените щати – ДО НУЛА.

Премиерът също така се ангажира да „КУПУВА АМЕРИКАНСКО“ в много по-големи обеми, включително покупки на американски енергийни продукти, технологии, селскостопански стоки, въглища и много други стоки на стойност над 500 МИЛИАРДА долара.“

Нашите изключителни отношения с Индия само ще се засилват. Премиерът Моди и аз сме от хората, които постигат РЕЗУЛТАТИ, което е повече от повечето. Благодаря ви за вниманието към този въпрос!