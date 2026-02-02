Наследникът на Тръмп? Президентът на САЩ обяснява кой ще може да сложи край на войните в бъдеще

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вижда ООН като свой „наследник“ в прекратяването на световните войни в бъдеще. Това пише Politico.

„Когато вече не съм тук, за да уреждам войни, ООН може да го направи. Тя има огромен потенциал, просто огромен“, каза Тръмп.

Американският лидер също нарече ООН незаменима институция, особено като се има предвид, че неговата собствена роля на световната сцена уж е към своя край.

„Мисля, че ООН няма да напусне Ню Йорк и няма да напусне Съединените щати“, добави президентът на САЩ.

В края на декември Тръмп обвини Организацията на обединените нации в бездействие по отношение на световните конфликти, по-специално войната в Украйна.

„ООН е оказала много малка помощ за разрешаването на различни глобални конфликти, включително катастрофата, която се разиграва в момента между Руската федерация и Украйна. ООН трябва да започне активно да участва в каузата за световен мир“, подчерта президентът на САЩ.

По-рано беше съобщено също, че ООН е на прага на финансова криза, тъй като бюджетът на организацията може да се изчерпи до средата на годината Основният фактор за нестабилността се твърди, че са неплатените членски вноски от Съединените щати.

Основният източник на проблемите е отказът на САЩ да плащат задължителни вноски. Страната традиционно покрива около 22% от бюджета на ООН. Отбелязва се, че в края на януари Съединените щати дължаха на организацията около 1,4 милиарда долара. Вместо да плаща редовни вноски, американската администрация се фокусира върху финансирането на отделни инициативи.