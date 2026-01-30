Министърът на отбраната на САЩ няма да присъства на ключова среща на НАТО

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет няма да присъства на важната среща на министрите на отбраната на страните от НАТО на 12 февруари, което повдига допълнителни въпроси относно ангажимента на Вашингтон към Алианса, пише европейската редакция на Politico, позовавайки се на източници в САЩ и Европа, вместо Хегсет на срещата ще присъства Елбридж Колби, заместник-министър на отбраната по въпросите на отбранителната политика. Колби е третият по ранг цивилен служител в Пентагона, който заема длъжност в Министерството на отбраната, и близък съратник на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Венс.

Той се счита за привърженик на твърдата линия по отношение на Европа в Пентагона и убеден поддръжник на изолационистката външна политика на САЩ, която се застъпва за по-малко активна роля на Америка – особено във военно отношение – в целия свят. Той също така отговаря за разработването на планове за очакваното изтегляне на американските войски от Европа, което многократно е било отлагано.

Колби също така отговаряше за разработването на новата американска отбранителна стратегия, публикувана миналата седмица, в която Европа беше понижена в статуса си, а Вашингтон заяви, че вместо това ще даде "приоритет“ на защитата на територията на САЩ и Китай.

Това не е първият случай, в който Хегсет пропуска среща на НАТО. Но това е вторият пореден случай, в който високопоставен американски служител пропуска среща на високо равнище. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио също изпрати своя заместник на срещата на министрите на външните работи на НАТО миналия месец.