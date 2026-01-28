Гренландия обяви „червени линии“ за преговори с Вашингтон

Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен предупреди, че демократичните ценности и териториалната цялост ще ръководят преговорите на страната му със САЩ относно всяка бъдеща сделка за арктическия остров.

„Имаме някои червени линии, които не можем да преминем, но от гренландска гледна точка ще се опитаме да постигнем някакво споразумение“, каза той в Париж, цитиран от Politico. „Работим със САЩ от много години.“

Напрежението между Европа и САЩ се охлади, след като президентът Доналд Тръмп сякаш се отказа от заплахите си да анексира самоуправляващата се датска територия. Вместо това той заяви, че е постигнал съгласие за рамка за постигане на споразумение с Гренландия по време на разговорите миналата седмица с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Швейцария.

„Дания е суверенна държава и е едно от най-основните демократични правила и ценности, че териториалната цялост трябва да бъде ценена“, каза датския премиер Мете Фредериксен по време на съвместна конференция. „И освен това, не заплашвайте съюзник.“

Фредериксен и Нилсен са в Париж за среща с френския президент Еманюел Макрон, след като във вторник проведоха разговори с германския канцлер Фридрих Мерц.

Нилсен обрисува суровата картина на гренландската перспектива в процеса на движение към преговорите със САЩ. „Ние сме под натиск, сериозен натиск... като лидери на Гренландия, ние трябва да се справим с хора, които се страхуват и са уплашени“, каза той.

„Представете си, че живеете в мир, вие сте лоялен партньор, лоялен към Алианса... и тогава някои от вашите партньори говорят за вземане, придобиване и не изключват вземането на оръжия“, добави той.

Фредериксен също предупреди, че европейците трябва да погледнат отвъд Гренландия и да обмислят по-широката картина на променящите се отношения на Вашингтон с континента.