ЦРУ помага на САЩ да възстановят влиянието си във Венецуела, твърдят медии

ЦРУ тихомълком работи за установяване на постоянно американско присъствие във Венецуела, ръководейки плановете на администрацията на Тръмп да упражни новооткритото си влияние върху бъдещето на страната, според множество източници, запознати с планирането, съобщава CNN.

Дискусиите за планиране между ЦРУ и Държавния департамент са съсредоточени върху това как ще изглежда присъствието на САЩ във Венецуела, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план, след драматичното залавяне на бившия президент Николас Мадуро по-рано този месец.

Въпреки че Държавният департамент ще служи като основно, дългосрочно дипломатическо присъствие на САЩ в страната, администрацията на Тръмп вероятно ще разчита до голяма степен на ЦРУ, за да инициира този процес на повторно влизане, поради продължаващия политически преход и нестабилната ситуация със сигурността във Венецуела след Мадуро, добавиха източниците.

„Държавата забива знамето, но ЦРУ е всъщност влиянието“, каза източник, запознат с процеса на планиране, пред CNN, отбелязвайки, че краткосрочните цели на агенцията включват подготовка за дипломатически усилия – включително изграждане на отношения с местните жители – и осигуряване на сигурност.

В краткосрочен план, американски служители може да действат от анекс на ЦРУ, преди откриването на официално посолство, което ще им позволи да започнат да осъществяват неформални контакти с членове на различни фракции във венецуелското правителство, както и с опозиционни фигури, и да се насочват към трети страни, които могат да представляват заплаха, каза източникът, правейки паралел с работата на агенцията в Украйна.

„Създаването на анекс е приоритет номер едно. Преди дипломатическите канали, анексът може да помогне за установяването на канали за връзка с венецуелското разузнаване и да позволи разговори, които дипломатите не могат да водят“, каза бивш служител на американското правителство, който е общувал с венецуелците.

ЦРУ отказа коментар.

САЩ рутинно изпращат директори на ЦРУ или висши служители на разузнаването на деликатни срещи със световни лидери, за да обсъждат чувствителни въпроси, основани на събрани от САЩ разузнавателни данни. Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф беше първият висш служител на Тръмп, посетил Венецуела след операцията срещу Мадуро, като се срещна с временния президент Делси Родригес и военни лидери там по-рано този месец.

Част от посланието на Ратклиф към новото ръководство по време на пътуването му: Венецуела вече не може да бъде безопасно убежище за противниците на Америка.

ЦРУ вероятно ще отговаря за информирането на венецуелските власти относно съответните разузнавателни данни на САЩ, свързани с тези противници, включително Китай, Русия и Иран, според друг източник, запознат с текущите дискусии за планиране.

„Ако ще информирате Венецуела за опасенията относно Китай, Русия и Иран, това няма да се прави от Държавния департамент. DNI (Службата на директора на националното разузнаване) ще трябва да реши какво да разсекрети, за да сподели, а след това агенти на разузнаването ще проведат брифинга“, каза бившият служител.

Ключова роля на ЦРУ в операцията по залавянето на Мадуро

Служители на ЦРУ са били на място във Венецуела в месеците преди операцията, насочена срещу Мадуро. През август агенцията тайно е разположила малък екип в страната, който да проследява моделите, местоположенията и движенията на Мадуро, което е помогнало за укрепване на операцията по-рано този месец, съобщиха източници, запознати с плановете.

Сред активите е бил източник от ЦРУ, работещ във венецуелското правителство, който е съдействал на Съединените щати да проследят местонахождението и движенията на Мадуро преди залавянето му, съобщи източник, запознат с операцията, пред CNN.

Решението на администрацията да подкрепи Родригес пред лидера на опозицията Мария Мачадо е било повлияно и от класифициран анализ на ЦРУ относно въздействието от факта, че Мадуро вече не е президент, и краткосрочните последици от евентуалното му отстраняване, съобщи CNN.

Строго пазеният разузнавателен продукт е поръчан от висши политици и се очаква ЦРУ да продължи да предоставя подобни препоръки относно ситуацията с ръководството във Венецуела в бъдеще, съобщиха множество източници пред CNN.

След залавянето на Мадуро, ЦРУ сега насочва вниманието си към тихо упражняване на американско влияние от вътрешността на Венецуела и оценка на работата на новото ръководство, което помогна да бъде инсталирано.

Но американски служители, ангажирани в ранни дискусии по планирането, все още чакат Белият дом ясно да формулира по-широките си цели на мисията, според източници, въпреки твърдението на президента Доналд Тръмп, че неговата администрация ще „управлява“ страната след залавянето на Мадуро.

„Това го прави по-трудно“, призна първият запознат източник, добавяйки, че американски служители планират да установят присъствие във Венецуела и очакват да добавят и самата цел по-късно.

В резултат на това дългосрочните планове на администрацията на Тръмп за Венецуела остават неясни, включително сроковете за повторно отваряне на посолството на САЩ в Каракас.

САЩ изтеглиха дипломатите си и преустановиха дейността на посолството в Каракас през 2019 г. Звеното по въпросите на Венецуела работи с екип от американски дипломати в посолството в Богота.

Миналата седмица Държавният департамент обяви, че е назначил ветерана дипломат Лора Догу за ръководител на отдела по въпросите на Венецуела. Преди това постът се ръководеше от изпълняващия длъжността посланик на САЩ в Колумбия Джон Макнамара.

Високопоставен служител на Държавния департамент заяви, че планът на администрацията за Венецуела „изисква щатен временно управляващ представител в отдела по въпросите на Венецуела“ и че „Догу е в добра позиция да ръководи екипа през този преходен период“.

Въпреки че Държавният департамент е посочил някои конкретни служители от външната служба, които планира да изпрати обратно във Венецуела, служители, участвали в обсъжданията на планирането, заявиха пред CNN, че не са получили никакви съгласувани планове или указания от висши служители на администрацията или Белия дом.

Стъпки за повторно отваряне на посолството

Министерството започна да предприема първоначални стъпки за повторно отваряне на посолството.

В началото на януари, малко след отстраняването на Мадуро, правителството изпрати екип от дипломатически и охранителни служители от отдела по въпросите на Венецуела в посолството във венецуелската столица, „за да извърши първоначална оценка за потенциално поетапно възобновяване на операциите“.

Високопоставен служител на Държавния департамент заяви в понеделник, че „ограничен брой американски дипломатически и технически персонал са в Каракас и извършват първоначални оценки за потенциално поетапно възобновяване на операциите“.

Друг източник, запознат с въпроса, отбеляза, че по време на дипломатическото отсъствие е имало местен персонал, натоварен със задачата да охранява сградата в Каракас, но това не означава, че сградата ще бъде в подходящо състояние, за да възобнови бързо дейността си.

Посещенията подчертават желанието на администрацията да възстанови дипломатическото си присъствие в страната, за която Тръмп заяви, че Съединените щати ще „управляват“.

Бивши дипломати заявиха, че липсата на американско присъствие на място би представлявала предизвикателство за възстановяването и осигуряването на отчетност във Венецуела. Тръмп заяви, че иска американските петролни компании да възобновят дейността си в страната и да помогнат за нейното възстановяване. Миналата седмица той заяви, че САЩ са били „помолени“ да отворят отново посолството, но не предостави допълнителни подробности.

Ситуацията със сигурността във Венецуела също остава несигурна и би могла да повлияе на плановете на администрацията на Тръмп. Служителите на външните работи обикновено не са обучени да се защитават, което е една от причините ЦРУ да очаква да поеме значителна роля в началото, тъй като Венецуела все още е в състояние на политически преход.

Предстои да видим как венецуелският народ ще реагира на по-откритото присъствие на ЦРУ в страната след Мадуро. Години наред Мадуро представяше ЦРУ като удобен плашило, многократно обвинявайки агенцията – без доказателства – в опит да свали режима му, докато той се държеше на власт въпреки съпротивата на САЩ.

Сега ЦРУ помогна за свалянето на Мадуро и е готово да помогне активно за управлението на отношенията на администрацията на Тръмп с новото ръководство на Венецуела.