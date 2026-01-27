Смъртоносен студ в САЩ: Десетки загинали и половин милион без ток

Тридесет са вече жертвите от зимната буря в САЩ, като от тях 7 души загинаха в самолетна катастрофа в неделя вечерта, а милиони американци се опитват да се справят с последиците от арктически студове, които оставиха над 530 000 домакинства без ток тази сутрин, предаде Франс прес.

Температурите се очаква да паднат още в следващите дни под въздействието на полярен вихър - въздушна маса, която обикновено циркулира над северния полюс, но се е разпростряла на юг, особено в северните части на страната, където усещаната температура може да достигне минус 45 градуса по Целзий.

Обилни снеговалежи – над 30 сантиметра в около 20 американски щата – доведоха до прекъсвания на електроснабдяването.

Според специализирания сайт poweroutage.us, малко над 530 000 потребители все още бяха без ток тази сутрин, главно в южните части на САЩ, в щатите Мисисипи и Тенеси, където ледът е прекъснал електропроводи.

Повече от 175 000 души са засегнати в Тенеси и повече от 140 000 в Мисисипи. Близо 100 000 потребители са без ток в щата Луизиана.

"Прекъсванията на електроснабдяването може да продължат още няколко дни, тъй като властите се затрудняват да възстановят щетите (от бурята). Повечето от тези райони нямат нито средствата, нито ресурсите, необходими за справяне с такива събития, тъй като не са свикнали с тях“, каза пред AФП метеорологът Алисън Санторели.