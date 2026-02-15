Труд
Тръмп отменя правилото за парниковите газове (Инфографика)
Автор:
Труд news
Америка
22:30
15.02.2026
Още от
(Америка)
20:17
15.02.2026
Обама за извънземните: Те съществуват!
13:29
14.02.2026
Министерството на вътрешната сигурност на САЩ спря работа
22:05
13.02.2026
Тръмп каза, че "всички лидери" от страните в НАТО са му приятели, а Зеленски трябва да "се задейства" за мир в Украйна
21:12
13.02.2026
Тръмп отмени ключово климатично заключение
17:25
13.02.2026
„Армадата“ на Тръмп пред портите на Иран: САЩ изпращат най-големия самолетоносач в света в Близкия Изток
16:55
13.02.2026
Lockheed Martin демонстрира успешно вертикално изстрелване на JAGM
21:55
12.02.2026
ЦРУ търси информатори в Китай с рекламно видео в Ютюб
16:22
12.02.2026
"Хуманитарна помощ“: Русия ще достави петрол на Куба, въпреки заплахите на Тръмп
Най-четени
Мнения
Мачът Европа - САЩ в Мюнхен - 0:0
21:50
15.02.2026
208
Румен Михайлов
Загубената история на българите с Александър Стоянов (ВИДЕО)
20:02
14.02.2026
1 741
Виктор Блъсков
Изнасяме около 40 тона черен хайвер годишно
10:00
14.02.2026
4 359
Екип на Труд news
Евразия и имитиращите цивилизации
09:30
14.02.2026
3 437
Иван Стамболов-Сула
Кръв по улиците: Ротшилд се готвят да унищожат Европейския съюз
08:30
14.02.2026
7 081
Труд news
Обесиха невинен Светослав Миларов
07:30
14.02.2026
2 614
Росен Тахов